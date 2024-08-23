Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Управляющий партнер «Николаев и партнеры» Юрий Николаев, однако, считает, что интерес иностранных компаний к выходу из России не уменьшается. Он утверждает, что ему известно о десятках крупных немецких компаний, которые раздумывают об уходе из России. Вместе с тем, по словам юриста, есть сделки, документы по которым находятся на рассмотрении подкомиссии уже год-полтора и которые еще не получили одобрения. Тимофеева добавляет, что средний срок согласования в подкомиссии остается на том же уровне и зависит от сложности проекта, контакта с исполнителем, скорости реагирования сторон сделки на дополнительные запросы.