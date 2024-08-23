Вкладно говорят: банки подняли ставки по депозитам до 19%

В августе крупнейшие банки провели новый раунд повышения ставок по вкладам — теперь деньги можно положить под 19% годовых, выяснили «Известия». После подъема ключевой в июле до 18% доходность по депозитам увеличилась до уровней марта-апреля 2022 года. Благодаря этому только во II квартале объем сбережений граждан прирос на 1,9 трлн рублей. Жесткая денежно-кредитная политика призвана охладить спрос в экономике и, как следствие, снизить инфляцию. Ставки по вкладам на какие сроки сейчас наиболее привлекательные — в материале «Известий».
Ставки по вкладам в банках в августе 2024 года
Банки продолжили увеличивать ставки по вкладам вслед за ключевой — в основном, по коротким продуктам. Проценты по депозитам со сроком три-шесть месяцев увеличились в среднем на 0,8−0,9 п.п., сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Банки.ру». Теперь максимально возможная доходность в среднем достигает 18,5−19%.
По данным «Банки.ру», как минимум шесть крупных кредитных организаций из топ-30 подняли проценты по депозитам:
Сбербанк увеличил ставки по вкладам сроком на три — шесть месяцев на 3 п.п. Максимальная доходность, которую предлагает кредитная организация, — 18%;
Альфа-банк поднял ставки на аналогичные сроки на 2 п.п. — до 19,5%;
МКБ повысил ставки на три — шесть месяцев на 0,5 п.п. Максимальная предлагаемая доходность (по продукту на полгода) в кредитной организации составляет 21%;
Россельхозбанк увеличил показатель на 1 п.п. для трехмесячных депозитов — до 18,25%;
Совкомбанк предложил новые условия по вкладам на три, шесть и 12 месяцев с увеличением ставки на 1 п.п. Максимальная доходность на этот период, судя по данным кредитной организации, составляет 18,1%. Однако по депозитам на три года банк предлагает уже 20%;
Росбанк поднял ставки на полугодовые депозиты на 0,4 п.п. — до 18%;
«Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки. Абсолют Банк скорректировал ставки сразу после повышения ключевой, увеличив их на 1 п.п. по флагманскому продукту «Абсолютный максимум+» — до 18,5%, заявили «Известиям» в его пресс-службе. МТС Банк также улучшил условия до 18,5% годовых по вкладам со сроком шесть и 12 месяцев.
Рост ставок по вкладам — это ожидаемая реакция финансовых организаций на повышение ключевой в июле до 18%. Многие из них даже заранее закладывали в свои прогнозы ужесточение денежно-кредитной политики, а сейчас это решение формально закрепляет ожидания участников рынка, сообщил «Известиям» главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич.
Участники рынка стремятся привлечь более долгосрочную ликвидность, делая упор на депозиты сроком от шести до 12 месяцев, отметил он.
— Ранее приоритет был у трех- и шестимесячных вкладов, но теперь, с учетом перспектив дальнейшего повышения ключевой ставки, финансовые учреждения вынуждены пересматривать свои стратегии, — добавил аналитик.
Из-за нового раунда повышения ставок в августе доходность депозитов теперь находится на тех же уровнях, что и весной 2022-го, когда ключевая была на исторически высоком уровне — 20%. Как писали тогда «Известия», средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта была на уровне 18,58%.
Выгодно ли сейчас открывать вклад
Ужесточая денежно-кредитную политику, ЦБ стремится охладить спрос граждан, чтобы сдержать инфляцию. Влияние высоких ставок по вкладам на поведение людей уже заметно. Во II квартале 2024 года прирост сбережений на банковских депозитах увеличился на треть относительно аналогичного периода 2023-го и на 90% по сравнению с I кварталом 2024-го — 1,9 трлн рублей, сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В итоге снижается спрос и замедляются розничные продажи.
Объемы средств на вкладах продолжат расти не только за счет высоких ставок, но и из-за ужесточения условий по льготным ипотекам. Теперь гражданам стало сложнее взять ссуду на жилье, поэтому накопленные средства они временно могут положить на депозит. Как заявили «Известиям» в ВТБ, во втором полугодии 2024-го россияне могут перенаправить порядка 380 млрд рублей с первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета.
Такое поведение вкладчиков оказывает прямое влияние на экономический рост страны. Когда потребительский спрос падает, компании сокращают производство, что приводит к уменьшению объема инвестиций и замедлению роста ВВП, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В то же время, замедление инфляции — позитивный сигнал для экономики, так как снижает риски для бизнеса и стабилизирует финансовые рынки.
— Если инфляционное давление на экономику РФ продолжит усиливаться, Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% годовых, что приведет к дальнейшему росту доходности по вкладам до 19−21%. Однако в сегодняшней ситуации более вероятным сценарием остается плавное снижение ставок на горизонте шести — девяти месяцев, — считает Антон Табах.
По его словам, сейчас вкладчикам доступно несколько стратегий. Часть средств можно положить на краткосрочный вклад на один, три или шесть месяцев, а затем перевложить деньги под более высокие проценты — если ставки еще раз поднимут.
Однако, как добавил независимый эксперт Андрей Бархота, с учетом возможного снижения ставок в будущем следует рассматривать варианты долгосрочных депозитов на срок 12 месяцев и более, чтобы зафиксировать высокую доходность на более продолжительный период.