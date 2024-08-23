Вкладно говорят: банки подняли ставки по депозитам до 19%

В августе крупнейшие банки провели новый раунд повышения ставок по вкладам — теперь деньги можно положить под 19% годовых, выяснили «Известия». После подъема ключевой в июле до 18% доходность по депозитам увеличилась до уровней марта-апреля 2022 года. Благодаря этому только во II квартале объем сбережений граждан прирос на 1,9 трлн рублей. Жесткая денежно-кредитная политика призвана охладить спрос в экономике и, как следствие, снизить инфляцию. Ставки по вкладам на какие сроки сейчас наиболее привлекательные — в материале «Известий».