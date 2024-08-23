В России могут создать две криптобиржи

Как считает Успенский, первое время в тестовом режиме биржей сможет пользоваться узкий круг лиц, далее крупнейшие экспортеры и импортеры: «дочки», «внучки» «голубых фишек» и бизнесов из их периметра. Однако функционал проекта может быть ограничен из-за санкционных рисков. Блокчейн — относительно прозрачная сущность, говорит эксперт, и в случае нарушения конфиденциальности данные о транзакциях могут поступить в санкционные списки. Тогда начнутся блокировки на проведение операций с криптоактивами, купленными на таких биржах.