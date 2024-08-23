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В России могут создать две криптобиржи

В России планируется создать как минимум две криптобиржи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источников. По их данным, пока ключевые идеи связаны с выпуском стейблкойнов. Так, планируется создать стейблкойны на юань и на корзину валют БРИКС.

Источник: Reuters

По словам собеседника издания, одна из криптобирж откроется в Москве, но пока не решено, будет ли она сделана на базе Мосбиржи или отдельно в рамках экспериментально-правового режима. Вторая — в Санкт-Петербурге, и по информации двух источников газеты, для нее планируется использовать базу Санкт-Петербургской Валютной Биржи (СПВБ) для поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Сейчас криптовалюты в России регулируются нормативными актами, главным из которых является 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Этот закон, по его словам, устанавливает правовые основы для выпуска и обращения цифровых финансовых активов, но не содержит прямых норм, регулирующих деятельность криптобирж. «В связи с этим пока отсутствует четкий и унифицированный правовой механизм для создания и функционирования криптобирж», — добавляет юрист.

Пока единственным применимым к потенциальным криптобиржам в России регулированием остается ЭПР (экспериментальный правовой режим), закон об этом только что принят, напоминает член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.

Как считает Успенский, первое время в тестовом режиме биржей сможет пользоваться узкий круг лиц, далее крупнейшие экспортеры и импортеры: «дочки», «внучки» «голубых фишек» и бизнесов из их периметра. Однако функционал проекта может быть ограничен из-за санкционных рисков. Блокчейн — относительно прозрачная сущность, говорит эксперт, и в случае нарушения конфиденциальности данные о транзакциях могут поступить в санкционные списки. Тогда начнутся блокировки на проведение операций с криптоактивами, купленными на таких биржах.

Депутаты Госдумы в конце июля приняли в третьем чтении законопроект, легализующий эксперимент по созданию в России площадки для использования криптовалют в международных расчетах и о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем Банка России.