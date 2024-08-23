В июле средний размер ипотечного кредита вырос до рекордных 4,6 млн рублей

Согласно данным Frank RG, суммарно за июль банки выдали 76,8 тысяч ипотечных кредитов, что на 56% меньше, чем в июне. Их общая сумма составила 350 млрд рублей (-55% к июню). «Снижение объема выдачи в июле обусловлено отменой “Льготной ипотеки” на новостройки с 1 июля 2024 года, изменениями условий по “Семейной ипотеке” и “IT-ипотеке”, а также ростом ключевой ставки до 18%, спровоцировавшей рост ставок по рыночным программам практически до заградительного уровня 20% и более», — поясняют аналитики консалтинговой компании.