В июле средний размер ипотечного кредита вырос до рекордных 4,6 млн рублей

По итогам июля средний размер ипотечного кредита вырос на 3%, до рекордных 4,6 млн рублей, следует из обзора ипотечного рынка Frank RG. Наибольший рост показал средний размер кредита по программам «Семейная ипотека» (+24% к июню, до максимальных 6,5 млн рублей) и «IT-ипотека» (+18% к июню, до максимальных 10,9 млн рублей).
Также средний чек рос по «Льготной ипотеке», до 4,1 млн рублей (+7%), и по «Дальневосточной и арктической ипотеке», до 5,8 млн рублей (+15%).
Вместе с этим в прошлом месяце, после окончания срока действия «Льготной программы», структура выданных ипотечных кредитов потерпела сильные изменение. Так, доля кредитов, полученных на покупку нового жилья снизилась на 29 процентных пунктов (п.п.), до 23%, доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — на 9 п.п., до 5%, а доля же готового жилья, наоборот, увеличилась на 27 п.п., до 52%.
Согласно данным Frank RG, суммарно за июль банки выдали 76,8 тысяч ипотечных кредитов, что на 56% меньше, чем в июне. Их общая сумма составила 350 млрд рублей (-55% к июню). «Снижение объема выдачи в июле обусловлено отменой “Льготной ипотеки” на новостройки с 1 июля 2024 года, изменениями условий по “Семейной ипотеке” и “IT-ипотеке”, а также ростом ключевой ставки до 18%, спровоцировавшей рост ставок по рыночным программам практически до заградительного уровня 20% и более», — поясняют аналитики консалтинговой компании.
Суммарный объем ипотечного портфеля на начало августа составил 20,6 трлн рублей.
Официально программа льготной ипотеки и программа «Семейная ипотека» в прежнем виде прекратили действовать 1 июля 2024 года. При этом «Семейная» программа и «IT-ипотека» были продлены до 2030 года, но в новом формате.
Ранее Банк России прогнозировал, что объем выдач ипотеки в 2024 году сократится до 4,8 трлн рублей после 7,8 трлн рублей в 2023 году, а ипотечный портфель банков в 2024 году увеличится примерно на 1,8−2,2 трлн рублей, или 7−12%.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объясняет такой рост среднего размера выдаваемых кредитов закрытием массовых льготных ипотечных программ, а также изменением условий по целевым программам и повышением порога по ним. Это, по его мнению, привело:
к снижению выдач по ипотеке, «что делает средние показатели, рассчитанные по выборкам разного объема, слабо сопоставимыми»; отсечению инвестиционного спроса на покупку дешевых и более ликвидных объектов недвижимости; изменению структуры ипотечных выдач в формате доступных программ, «что и далее будет выражаться волатильностью средних показателей, причем они могут изменяться в любую сторону, и эти изменения слабо прогнозируемы», — поясняет Беликов.