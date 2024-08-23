Средняя зарплата барменов выросла почти на четверть

Наиболее заметный прирост средних зарплат за год отмечен среди бариста. Средняя предлагаемая заработная плата для соискателей на эту позицию составила 38,2 тыс. руб. при полном графике, что на 27% больше, чем в прошлом году. Бариста также оказались лидерами по приросту активных вакансий — число предложений о работе для них увеличилось на 43%. Спрос работодателей на хостес вырос на 38% за год, а на работников кухни — на 24% за год.