Средняя зарплата барменов выросла почти на четверть

Кроме барменов, в числе лидеров по росту зарплат в июле 2024 года оказались официанты — средние предлагаемые зарплаты также выросли на 24% и составили 50 тыс. руб.
Наиболее заметный прирост средних зарплат за год отмечен среди бариста. Средняя предлагаемая заработная плата для соискателей на эту позицию составила 38,2 тыс. руб. при полном графике, что на 27% больше, чем в прошлом году. Бариста также оказались лидерами по приросту активных вакансий — число предложений о работе для них увеличилось на 43%. Спрос работодателей на хостес вырос на 38% за год, а на работников кухни — на 24% за год.
В целом средние зарплатные предложения для новых работников в гостинично-ресторанной сфере в июле 2024 года выросли на 21% по сравнению с июлем 2023-го.
«В июле текущего года средние предлагаемые зарплаты для соискателей увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,7 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день», — говорится в итогах исследования.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что, согласно статистике HH.ru, спрос специалистов на специалистов сомелье и кавистов в 2023 году вырос на 10 и 19% соответственно по сравнению с 2022 годом. Средняя зарплата сомелье в России в 2024 году составляет 80 тыс. руб. в зависимости от опыта и квалификации. Кавист может рассчитывать на оплату на уровне 71 тыс. руб.