Скидка на Urals в российских портах снизилась до минимума за год

По данным на 23 августа, скидка на Urals к бенчмарку Platts Dated Brent на базисе FOB Приморск (то есть в порту отгрузки) составила $12 за баррель, также и на FOB Новороссийск — $12 за барр. Неделей ранее показатели находились на отметках $12,1 и $12,3 за барр. соответственно. На таком уровне дисконты на Urals в последний раз были в сентябре 2023 года, а в декабре 2023-го — январе 2024-го достигали более $18 за барр. При этом, по данным ЦЦИ, в некоторых случаях участники рынка сообщают о скидке в размере $11,5 за барр. Urals в порту Приморска.