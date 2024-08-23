С чаем без церемоний: бизнесу поручено исключить наличие пестицидов в напитке

Производителям чая поручено разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану, который выдал предостережения крупным компаниям из-за обнаружения определенных веществ в продукции их брендов — «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». У некоторых фирм это уже не первое нарушение. Сами представители бизнеса наличие пестицидов опровергают и заявляют о чистоте продукции. А в ассоциации «Росчайкофе» отмечают, что подобные нормативы в России давно устарели, отличаются от мировых и должны быть скорректированы.