С чаем без церемоний: бизнесу поручено исключить наличие пестицидов в напитке

Производителям чая поручено разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану, который выдал предостережения крупным компаниям из-за обнаружения определенных веществ в продукции их брендов — «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». У некоторых фирм это уже не первое нарушение. Сами представители бизнеса наличие пестицидов опровергают и заявляют о чистоте продукции. А в ассоциации «Росчайкофе» отмечают, что подобные нормативы в России давно устарели, отличаются от мировых и должны быть скорректированы.
Какой чай вреден для здоровья.
От российских производителей чая потребовали разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану, который в феврале этого года выдал предостережения трем крупным участникам рынка, продававшим свою продукцию в торговых сетях SPAR и «Светофор». С документами ознакомились «Известия».
Справка «Известий».
Пестициды — химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, а также для регулирования роста растений. Для них установлены предельно допустимые концентрации, не наносящие никакого вреда здоровью человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при этом предупреждает, что пестициды могут приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как рак, последствия для системы репродукции, иммунной или нервной системы. Одно и то же химическое вещество может вызвать разное воздействие в зависимости от дозы.
Согласно документам, у ООО «Май» (занимает, по некоторым экспертным оценкам, 20% рынка чая, известно своими брендами Curtis, «Майский» — до 2003 года, «Майский чай», «Лисма», Coffesso) пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард».
К слову, претензии к этому чаю были в прошлом году и у Роспотребнадзора в Тульской области, который провел исследование в одном из сетевых супермаркетов Тулы. Согласно сообщению службы, были приняты меры по приостановке реализации партии продукта. Также Роспотребнадзор советовал потребителям не употреблять этот чай с датой изготовления 17 сентября 2022 года.
У ООО «Орими» (занимает 35% рынка чая, бренды Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах») пестициды оказались в чае «Гринфилд».
У ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» посторонние вещества выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под товарным знаком «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». Ведомство потребовало изъять их из оборота.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, чайная продукция была закуплена в торговых сетях ООО «Торгсервис 16» (сеть «Светофор») и ООО «Спар Миддл Волга» (SPAR) в декабре 2023 года для проведения мониторинговых исследований.
— В ходе проведенных исследований в указанных чаях были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив. Управлением Роспотребнадзора в адрес изготовителей и поставщиков нестандартной продукции были направлены требования о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также проинформированы территориальные органы Роспотребнадзора по местонахождению изготовителей и поставщиков, — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлены также и торговым сетям, которые реализовывали такой товар. В 2023 году были и другие факты выявления чая с посторонними примесями, который, как установила служба, поступил для продажи в супермаркеты «Перекресток», «Метро» «Ашан» и «Магнит». Были ли это другие бренды чая, в управлении не уточнили.
В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что ведомство ведет постоянный мониторинг качества и безопасности всей пищевой продукции.
— За первое полугодие 2024 года на содержание пестицидов исследовано более 50 тыс. проб, не соответствуют требованиям 0,02% из них. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия, хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота, — пояснили в центральном аппарате Роспотребнадзора, воздержавшись от комментариев о конкретных нарушениях производителей чая.
Как и кто проверяет качество чая.
Все три производителя заявили «Известиям», что в их товарах нет пестицидов.
— Компания «Май» строго следит за качеством и безопасностью своей продукции, осуществляя лабораторный контроль на множестве этапов. Мы были проинформированы о февральском предостережении одного из региональных управлений Роспотребнадзора. Оперативно провели все возможные проверки продукции из данной партии. Никакого превышения каких-либо нормативов не было, наличия пестицидов не было выявлено, что подтверждается соответствующими протоколами, — отметили в пресс-службе компании.
Из документов — протоколы исследований, которые ООО «Май» предоставило редакции, — следует, что партия чая, который попал под подозрение Роспотребнадзора, была куплена у китайского производителя в объеме 10 т. Его срок годности — до 2026 года, а паковался он в российскую упаковку по 90 г.
Согласно документам, компания сама стала заказчиком повторного исследования своего товара, которое она провела в испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) гигиены и эпидемиологии Московской области. Но интересно, что образец для исследования был предоставлен заказчиком, а сам ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и указанную заказчиком информацию об образце.
В компании «Орими» сообщили «Известиям», что в начале 2024-го получили информацию из регионального управления Роспотребнадзора о выявлении в одном из видов чайной продукции остаточного количества пестицидов.
— Были проведены лабораторные исследования образца данной продукции с той же датой изготовления из библиотеки контрольных экземпляров. Информация о наличии остаточного количества пестицидов не подтвердилась, — заявили в пресс-службе.
При этом там подчеркнули, что компания регулярно перепроверяет информацию поставщиков, проводя выборочные лабораторные исследования партий сырья для чайной продукции.
— ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» осуществляет входной контроль качества сырья в независимых аккредитованных лабораториях. Образцы отправляются на испытания из каждой новой партии чайного сырья, — пояснила «Известиям» гендиректор компании Диана Кузяшева.
Она сообщила, что в феврале было получено упомянутое требование от Роспотребнадзора.
— По регламенту для ответа на требование образцы продукции прошли дополнительные испытания в ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве. По результатам проверки пестициды обнаружены не были, что подтверждается протоколами испытаний. Вопросы со стороны Роспотребнадзора к продукции были сняты, — отметила Диана Кузяшева.
Есть ли нормативы по наличию пестицидов в продуктах.
Пестициды потенциально вредны для человека, и степень их токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов, заявил «Известиям» зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Опасность хронического воздействия пестицидов заключается в отдаленных канцерогенных, мутагенных, аллергенных последствиях. Наиболее чувствительны к пестицидам дети, подростки, пожилые люди, а также люди с ослабленным организмом. При этом все вышеперечисленные неблагоприятные воздействия пестицидов возникают только в случае превышения максимально допустимых уровней, — отметил эксперт.
По его словам, в настоящее время в России нормировано очень незначительное количество пестицидов, допустимых в строго определенных — минимальных — дозировках.
— Применение остальных [пестицидов] считается нарушением закона, вне зависимости от их концентрации и уровня рисков для потребителей. Поскольку отрасль зависима от иностранного сырья и вынуждена закупать его за границей, там, где могут применяться потенциально опасные для потребителей пестициды, необходимо активно устранять этот пробел, — подчеркнул Олег Павлов.
По его словам, производители и импортеры во взаимодействии с регуляторами должны организовать все предусмотренные экспертизы и определить допустимость наличия тех или иных веществ и нормы их концентрации в чае и иной сельскохозяйственной продукции.
Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил «Известиям», что российская нормативная база требует незамедлительного внедрения актуальных подходов и требований по контролю за остаточными количествами пестицидов в чае. Ассоциация считает, что действующие в РФ регламенты содержания пестицидов в чайном сырье и в готовой продукции представляют угрозу для стабильности отрасли и нуждаются в экстренной гармонизации с международной практикой, подчеркнул он.
По его словам, пестициды используются во всем мире при выращивании сельхозкультур для увеличения и сохранения урожая, и чайная отрасль не исключение: во всех странах — поставщиках этого сырья на мировой рынок существует нормативная база применения пестицидов. Но основная проблема в том, что российские нормы, регламентирующие наличие остаточного количества пестицидов, существенно отличаются от нормативов, принятых в странах произрастания чая. Сегодня в РФ нормированы только чуть более 30 пестицидов, многие из которые во всем мире уже не используются, однако при выращивании чая используются новые вещества, на которые в России не установлены нормы остаточного количества — следовательно, наличие их в чае, который представлен на отечественном рынке, недопустимо.
В то же время постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, которые 20 лет не используются при выращивании чая.
— Российская чайная отрасль считается отраслью критического импорта, поскольку климатические условия нашей страны не позволяют обеспечить производство значимого объема сырья (объем производства чая в Краснодарском крае не превышает 0,2% от потребности рынка РФ), поэтому мы должны ориентироваться на нормы в странах его производства, — сказал Чантурия. По его словам, ассоциация «Росчайкофе» информировала Роспотребнадзор, что контроль содержания пестицидов при устаревшей нормативной базе создает реальную угрозу для российского чайного рынка и требует незамедлительного решения проблемы. По его словам, РПН готов начать обсуждение этого вопроса и провести рабочую встречу с представителями отрасли.