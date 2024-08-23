Разрыв между пенсиями работающих и незанятых упал на 17% с начала года

Еще одна возможная причина — рост популярности схем с увольнением, отметил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский. Так, если пенсионер уходит с работы, то он фактически завершает трудовую деятельность и с этого момента получает полную индексацию выплат. Ничто не мешает ему пойти на работу снова, но в этом случае начисления от государства ему уже будут выше, пояснил эксперт.