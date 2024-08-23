Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрыв между пенсиями работающих и незанятых упал на 17% с начала года

По состоянию на июль 2024-го средняя пенсия по старости у работающих граждан составила 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс., следует из статистики Соцфонда, которую изучили «Известия». Соответственно разрыв между выплатами оказался на уровне 4,8 тыс. За полгода этот показатель снизился почти на 17%, с 5,6 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

При этом с января средняя начисленная пенсия работающих увеличилась на 4% (с 17,9 тыс.), а незанятых практически не изменилась. С июля прошлого года выплаты трудящимся выросли на 11%, а остальных — на 7,3%.

«Снижение разрыва в первую очередь объясняется изменением возрастной структуры граждан. Поскольку порог выхода на пенсию увеличивается, у людей оказывается больше стажа и баллов», — объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Еще одна возможная причина — рост популярности схем с увольнением, отметил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский. Так, если пенсионер уходит с работы, то он фактически завершает трудовую деятельность и с этого момента получает полную индексацию выплат. Ничто не мешает ему пойти на работу снова, но в этом случае начисления от государства ему уже будут выше, пояснил эксперт.

Как отметил ведущий научный сотрудник Института психолого-экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Виктор Ляшок, в дальнейшем благодаря индексации пенсий работающих пенсионеров разрыв будет снижаться, но полностью не исчезнет.