Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов

Правонарушением невозврат займа считают 71% опрошенных, 20% сочли, что кредит возвращать необязательно. НАФИ отмечает, что портрет представителя первой группы выглядит следующим образом: россиян-семьянин старше 35 лет с высшим образованием; второй группы — молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 тыс. человек и из большой семьи (четверо и более человек).