Помогут ли договоренности Москвы и Пекина решить проблему с расчетами

Ситуация с платежами между Россией и Китаем ухудшается с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, который уполномочил Минфин США вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. В июне угроза вторичных санкций была ужесточена, в том числе с прямым упоминанием сотрудничества с подсанкционными российскими банками и их филиалами в других странах. На фоне этого крупные китайские банки стали чаще отказывать в приеме платежей из России, ограничили работу с российскими банками и т. п. В августе некоторые российские импортеры жаловались на то, что банки Китая начали возвращать платежи за уже поставленные товары, писали «Ведомости». Глава ВТБ Андрей Костин говорил в апреле, что после ужесточения режима вторичных санкций банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией.