Курс доллара впервые в истории превысил 34 турецкие лиры

Валюта Турции упала до исторического минимума — курс доллара к лире (USD/TRY) на международном рынке Форекс впервые в истории превысил отметку 34 лиры. По состоянию на 10:41 мск курс доллара к лире рос на 0,24%, поднявшись до 34,00025 лиры.
Всего за последние 12 месяцев курс доллара к лире вырос примерно на 25%.
В начале недели Bloomberg cообщил, что турецкие государственные банки начали продавать доллары, чтобы поддержать курс лиры, поскольку постепенное падение турецкой валюты продолжалось в преддверии заседания Центрального банка Турции по процентной ставке. По данным издания, государственные банки только в понедельник, 19 августа, продали более $500 млн, чтобы удовлетворить внутренний спрос.
На заседании во вторник, 20 августа, ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых пятый раз подряд. Сейчас она находится на максимальном уровне более чем за 20 лет. В планах регулятора — снизить инфляцию до 38% к концу этого года и до 14% к концу 2025-го.
Турецкая валюта начала новый виток снижения в мае 2023 года, когда в стране проходили президентские и парламентские выборы. В июне прошлого года Центральный банк Турции впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, чтобы замедлить инфляцию. С лета 2023 года регулятор девять раз повышал ставку. В общей сложности он увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п. Сейчас ставка находится на уровне 50% годовых.
В июле 2024 года годовая инфляция в Турции составила 61,78% по сравнению с 71,6% годовых в июне. По данным статистического института Турции Turkstat, рост индекса потребительских цен был вызван сильным повышением цен на образование (104,5% по сравнению с прошлым годом), жилье (98,5%), отели и рестораны (76%). Меньше всего в июле выросли цены на одежду и обувь — на 39,6%.
Большинство аналитиков ожидают, что к снижению ставок ЦБ Турции вернется до конца года, хотя некоторые полагают, что регулятор будет ждать дольше. В опросе, проведенном агентством Reuters на прошлой неделе, все 17 экономистов ожидали, что ЦБ сохранит ставку в этом месяце без изменений и не будет ее снижать как минимум до октября: четверо экспертов прогнозируют первое снижение в октябре, четверо — в ноябре, а пять экспертов ожидают понижения ставки на начало следующего года. По данным опроса, ожидается, что к концу 2024 года учетная ставка снизится на 500 б.п. — до 45%