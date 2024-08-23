Курс доллара впервые в истории превысил 34 турецкие лиры

Большинство аналитиков ожидают, что к снижению ставок ЦБ Турции вернется до конца года, хотя некоторые полагают, что регулятор будет ждать дольше. В опросе, проведенном агентством Reuters на прошлой неделе, все 17 экономистов ожидали, что ЦБ сохранит ставку в этом месяце без изменений и не будет ее снижать как минимум до октября: четверо экспертов прогнозируют первое снижение в октябре, четверо — в ноябре, а пять экспертов ожидают понижения ставки на начало следующего года. По данным опроса, ожидается, что к концу 2024 года учетная ставка снизится на 500 б.п. — до 45%