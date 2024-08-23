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Гендиректор Nestle уйдет в отставку из-за отсутствия прибыли

Генеральный директор компании Nestle Марк Шнайдер уйдет в отставку по причине отсутствия прибыли и падения продаж, с которыми столкнулась компания в последнее время. Об этом сообщило издание Financial Times.

Источник: Reuters

Планируется, что место гендиректора займет Лоран Фрейше. Он прежде был руководителем представительства корпорации в Латинской Америке.

Издание отметило, что падение прибыли привело к снижению стоимости акций компании на 14%. Также Nestle в конце прошлого года после неудачной интеграции IT-системы столкнулась с падением продаж из-за задержек поставок витаминов и добавок.

Ранее, 13 июня, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении компаний Nestle и Mondelez. Политик считает, что они финансируют украинских военнослужащих.