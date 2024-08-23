Гендиректор Nestle уйдет в отставку из-за отсутствия прибыли

Планируется, что место гендиректора займет Лоран Фрейше. Он прежде был руководителем представительства корпорации в Латинской Америке.
Издание отметило, что падение прибыли привело к снижению стоимости акций компании на 14%. Также Nestle в конце прошлого года после неудачной интеграции IT-системы столкнулась с падением продаж из-за задержек поставок витаминов и добавок.
Ранее, 13 июня, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении компаний Nestle и Mondelez. Политик считает, что они финансируют украинских военнослужащих.