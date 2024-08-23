Эксперт рассказала о влиянии теплой погоды на цены и срок хранения нового вина

«Потери могут быть значительными в одних регионах и незначительными в других в зависимости от состава почвы и микроклимата. Кроме того, стоит учитывать, что производители вина иногда используют природный фактор как информационный повод для коррекции цен, даже если урожайность не сильно пострадала. Это делается для того, чтобы повысить закупочные цены. Важно также отметить, что вина, произведенные в жаркие годы, обычно быстрее развиваются и имеют меньший срок жизни по сравнению с винами прохладных годов», — рассказала эксперт.