Эксперт рассказала о влиянии теплой погоды на цены и срок хранения нового вина

«Природные факторы оказывают значительное влияние на ценообразование вина, поскольку вино — это натуральный продукт, который можно производить только при определенных природных условиях. Жара, как и заморозки, играет решающую роль не только в качестве, но и в стоимости вина. Например, при жаре урожай собирается раньше, когда виноград еще не достиг фенольной зрелости, что приводит к тому, что вино теряет в балансе, концентрации и кислотности», — пояснила представитель отрасли.
По ее словам, в таких условиях виноделы вынуждены применять дополнительные техники, чтобы компенсировать эти недостатки, но, несмотря на это, количество произведенных бутылок обычно сокращается.
«Потери могут быть значительными в одних регионах и незначительными в других в зависимости от состава почвы и микроклимата. Кроме того, стоит учитывать, что производители вина иногда используют природный фактор как информационный повод для коррекции цен, даже если урожайность не сильно пострадала. Это делается для того, чтобы повысить закупочные цены. Важно также отметить, что вина, произведенные в жаркие годы, обычно быстрее развиваются и имеют меньший срок жизни по сравнению с винами прохладных годов», — рассказала эксперт.
Ранее, 19 июня, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил «Известиям», что цены на импортное вино в России до конца года могут вырасти до 35%.На стоимость влияют несколько факторов: в том числе повышение с августа 2023 года пошлин на вино из недружественных стран, повышение акцизов с 1 мая, а также курс валюты, изменение цен самих производителей.