Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда

«На сегодняшний день по-прежнему в топ легенд входят звонки от имени сотовых операторов с уведомлениями об окончании срока действия сим-карты или договора. Однако уже несколько месяцев злоумышленники модифицируют эту легенду, рассказывая, что произошло изменение выбранного тарифа и требуется подтверждение смены или возврат к прежнему», — сообщила Храпунова.
Второй по популярности, по ее словам, является история о необходимости сдать флюорографию. «С таким “напоминанием” звонят “представители” поликлиник или “Единой медицинской службы”. Для прохождения обследования предлагается записаться в очередь, для чего требуется код от Госуслуг», — отметила Храпунова.
Кроме того, наблюдается очередной всплеск легенды об окончании срока действия или необходимости обновления полиса ОМС и его регистрации в системе.
«Также сохраняются случаи звонков от представителей Соцфонда о том, что выявлены ошибки в начислении стажа или расчете пенсии, для чего необходимо явиться в офис ведомства для уточнения данных. Записаться в электронную очередь на прием предлагают с помощью кода из смс», — сообщила Храпунова.
Кроме того, специалисты продолжают фиксировать сигналы о звонках якобы от МФЦ о том, что на имя потенциальной жертвы пришли документы, с уточнением, каким способом удобнее их получить — для выбора способа просят назвать код из смс.