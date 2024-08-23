Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда

«На сегодняшний день по-прежнему в топ легенд входят звонки от имени сотовых операторов с уведомлениями об окончании срока действия сим-карты или договора. Однако уже несколько месяцев злоумышленники модифицируют эту легенду, рассказывая, что произошло изменение выбранного тарифа и требуется подтверждение смены или возврат к прежнему», — сообщила Храпунова.