ЦБ заявил об упрощении удаленного оформления ДТП

Благодаря новым правилам оформить ДТП удаленно станет проще, отметили в Центробанке. Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.
Обновленный документ «Правила ОСАГО», который страховщики предоставляют клиенту при заключении договора, дополнен информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая. В ЦБ отметили, что ежемесячно в России по европротоколу (без участия Госавтоинспекции) оформляется 50−100 тыс. аварий.
21 августа сообщалось, что в Госдуме предложили возвращать инвалидам компенсацию за полисы ОСАГО в полном объеме. Парламентарии предлагают установить размер компенсации на уровне 100% от стоимости полиса ОСАГО для инвалидов первой группы (в том числе детям-инвалидам), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям.
19 августа стало известно, что первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за год, заняла Республика Дагестан, оказавшись лидером по доле риска. На втором месте по этому показателю оказалась Чеченская Республика.