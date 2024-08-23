ЦБ заявил об упрощении удаленного оформления ДТП

С 1 октября текущего года в рамках изменениях в ОСАГО на бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом, появится QR-код. Он будет вести на страницу «Госуслуг» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу и возможностью скачать мобильное приложение для этого. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Банка России.