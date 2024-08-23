Брокер «Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк

Брокер «Финам» с 5 сентября вводит дополнительную комиссию на вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банке, причем как в сам банк «Финам», так и в другие кредитные организации, следует из нового регламента компании. Комиссия составляет 5% от выводимой суммы и устанавливается как для физических, так и для юридических лиц.
Для сравнения: при выводе долларов США или евро с брокерского счета физического лица во все банки, кроме банка «Финам», комиссия составит 0,3% от выводимой суммы, при выводе другой иностранной валюты — 0,07%. При выводе иностранной валюты (кроме юаня) в банк «Финам» комиссия не взимается. Для юридических лиц комиссия больше: 1−4%. Frank Media направили запрос в «Финам».
В начале июня «Финам» прекратил торги валютными парами, включающими доллар США и евро с расчетами «сегодня». В пресс-службе брокера тогда заявляли, что ограничения были введены «с целью минимизации инфраструктурных рисков для клиентов». Торги с «недружественными» валютами остались доступными с расчетами «завтра», а сделки с «дружественными» валютами сохранились и в режиме с поставкой «сегодня».