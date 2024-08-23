Брокер «Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк

Брокер «Финам» с 5 сентября вводит дополнительную комиссию на вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банке, причем как в сам банк «Финам», так и в другие кредитные организации, следует из нового регламента компании. Комиссия составляет 5% от выводимой суммы и устанавливается как для физических, так и для юридических лиц.