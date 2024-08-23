BNY Mellon возобновил канселяцию депозитарных расписок российских компаний

Владельцам расписок были доступны три процедуры конвертации: стандартная, принудительная и автоматическая. Автоматическая конвертация была осуществлена исключительно в отношении DR, которые хранились в российских депозитариях. Принудительной могли воспользоваться держатели или фактические владельцы расписок, права на которые учитывались в иностранных депозитариях. Если депозитарные расписки не были конвертированы автоматически, и инвестор не воспользовался процедурой принудительной конвертации, то он мог провести стандартную конвертацию.