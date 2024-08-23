BNY Mellon возобновил канселяцию депозитарных расписок российских компаний

С четверга, 22 августа, возобновляется канселяция (расконвертация) депозитарных расписок (DR) крупнейших российских компаний, следует из сообщения депозитария Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Возможность проведения транзакций в рамках этой процедуры продлится до 20 сентября 2024 года.
Депозитарий разрешает канселяцию расписок следующих компаний: «Россети», «Черкизово», «Интер РАО», «РусГидро», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Норильский никель», «Энел Россия», «Приморское морское пароходство», «Газпром нефть», «Газпром».
Депозитарий отмечает, что для прохождения расконвертации DR в акции их владелец должен будет подтвердить, что расписки не были уже расконвертированы. Также нужно будет подтвердить, что транзакция соответствует требованиям, изложенным в лицензии N100 OFAC.
Банк уточнил, что это стало возможно после соответствующего разрешения Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и в соответствии с генеральной лицензией N100.
В конце марта 2022 года BNY Mellon предложил своим клиентам провести канселяцию их DR на бумаги почти 20 российских компаний, включая «Газпром», ВТБ, «Норникель» и «Русгидро». В ноябре 2022 года депозитарий приостановил расконвертацию.
В июне 2024 года Московская биржа и ее «дочки» Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под санкции США и Великобритании. Однако OFAC выпустило лицензию N100 на сворачивание операций с этими компаниями на срок до 13 августа и начале августа продлило ее до 12 октября.
В апреле 2022 года в России был принят закон, по которому, российские компании, осуществляющие программы DR с листингом на иностранных биржах, должны были закрыть их или же обосновать правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций необходимость продолжения таких программ.
Владельцам расписок были доступны три процедуры конвертации: стандартная, принудительная и автоматическая. Автоматическая конвертация была осуществлена исключительно в отношении DR, которые хранились в российских депозитариях. Принудительной могли воспользоваться держатели или фактические владельцы расписок, права на которые учитывались в иностранных депозитариях. Если депозитарные расписки не были конвертированы автоматически, и инвестор не воспользовался процедурой принудительной конвертации, то он мог провести стандартную конвертацию.
В самих компаниях эту информацию прокомментировали так:
«Норникель» не обладает какой-либо дополнительной информацией о процедуре конвертации, не гарантирует возможность осуществления конвертации и не принимает на себя каких-либо обязательств в связи с указанной выше процедурой организации (в том числе по какому-либо дальнейшему информированию о данной процедуре), заявили в компании.