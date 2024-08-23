Биржевые цены на апельсиновый сок достигли исторического максимума

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу достигли нового исторического максимума, превысив 5 долларов за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.10 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 0,8%, до 4,97 доллара за фунт замороженного концентрата. А в районе 15.00 мск показатель достигал 5,06 доллара, что стало новым рекордным уровнем.
Цены на апельсиновый сок растут при ухудшении видов на урожай апельсинов в Бразилии. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года.
Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока из страны по итогам прошлого года находились вблизи многолетних минимумов.