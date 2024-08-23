Банк России рекомендовал брокеру ВТБ устранить «сегрегацию» клиентов ИИС

Банк России рекомендовал банку ВТБ дать возможность инвесторам, у которых есть ИИС «старого типа», право выбора банковского счета, на который перечисляются доходы по ценным бумагам, учитываемым на ИИС «старого типа», а также право изменить выбор. Рекомендации были даны в рамках надзорного взаимодействия с брокером ВТБ, которое регулятор провел после повторного обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Ответ ЦБ за подписью первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина на обращение АВО поступил в четверг, 22 августа (есть у «РБК Инвестиций»).
В ВТБ заявили, что своими действиями не нарушают российское законодательство, указав, что позиция ЦБ носит рекомендательный характер, а обращения клиентов по поводу вывода выплат со старых ИИС на банковские счета единичны.
«РБК Инвестиции» направили в Банк России запрос.
В конце июля АВО обратилась в ЦБ с просьбой (документ есть у «РБК Инвестиций») провести проверку правомочности действий брокера, клиенты которого жаловались, что с 1 января 2024 года лишены возможности указать банковский счет для перечисления купонов и дивидендов, которые поступают на ИИС 1 и 2 типа. С запретом на вывод выплат на банковский счет столкнулись те инвесторы, которые до 31 декабря 2023 года, не пользовались этой возможностью. У тех же владельцев ИИС, которые ранее, до 31 декабря 2023 года, в своем приложении «ВТБ Мои инвестиции» выбрали для получения выплат по ценным бумагам именно банковский счет, все осталось по-прежнему.
Обратившиеся в АВО за помощью жалобщики сочли нарушением норм федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», согласно которому по «старым» ИИС можно получать выплаты по ценным бумагам на банковские счета. Более того, по мнению пострадавших, сложившаяся ситуация привела к тому, что инвесторы с одними и теми же «старыми» ИИС фактически сегрегированы, получая различные услуги.
«Полагаем, что противоречащая нормам закона подобная сегрегация клиентов банка и ущемление прав части владельцев ИИС, не является надлежащей практикой, приводит к нарушению законных прав инвесторов и может причинять гражданам имущественный ущерб», — говорилось в обращениях АВО, направленных в ЦБ и в ВТБ в апреле 2024 года.
Банк России, проведя по обращению АВО проверку, выявил, что по брокерскому регламенту по договорам на ведение ИИС, заключенным до 31 декабря 2023 года включительно, клиент ВТБ может изменить счет выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на ИИС, только на «лицевой счет», а указать вместо него банковский счет не может. Регулятор также отметил, что согласно пункту 1 статьи 8.7 федерального закона № 39-ФЗ3 депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам лицам, которые осуществляют права по ценным бумагам, путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.
В своем ответе АВО Банк России указал, что в отношении «старых» ИИС, а также тех, которые открыты в 2024 году, но с целью перевода к другому брокеру, законодательством Российской Федерации не установлен запрет на перечисление доходов и выплат с ИИС непосредственно на банковский счет физического лица без их учета на ИИС.
«В связи с этим в отношении таких ИИС “старого типа” Банком России даны рекомендации профессиональному участнику рынка ценных бумаг сохранять у своих клиентов — физических лиц, заключивших договоры на ведение ИИС “старого типа”, право выбора, а также изменения вида банковского счета, на который перечисляются доходы по ценным бумагам, учитываемым на ИИС “старого типа”, — говорится в письме ЦБ.
Регулятор отметил, что действия ВТБ в рассматриваемой ситуации не соответствуют рекомендациям ЦБ. «В этой связи в настоящее время с обществом осуществляется надзорное взаимодействие с целью устранения указанных несоответствий», — говорится в письме.
В ответ на запрос «РБК Инвестиций» о реакции на рекомендации ЦБ в пресс-службе ВТБ сообщили, что существующий запрет на изменение реквизитов для выплат по старым ИИС не нарушает законодательство.
«С 2024 года рынок перешел на ИИС нового типа, где выплаты могут поступать только на ИИС. Если у инвестора до 31.12.2023 по “старому” ИИС был выбран ИИС для выплаты, то изменить реквизиты для вывода средств на банковский счет уже нельзя. Если был выбран банковский счет, то можно остаться и получать туда, либо сменить на ИИС. Это соответствует п. 1. ст. 8.7. закона “О рынке ценных бумаг”. Письмо регулятора носит рекомендательный характер. Мы рассмотрим целесообразность изменения или сохранения существующего порядка с учетом единичных запросов от клиентов», — говорится в сообщении пресс-службы.
С 1 января 2024 года ВТБ запретил владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) получать выплаты по ценным бумагам на банковские счета. Однако 19 января пресс-служба сообщила, что брокер ВТБ снова начнет выплачивать доходы по российским облигациям на банковские счета в первом квартале. При этом пресс-служба уточняла, что это коснется ценных бумаг, приобретенных как на брокерский счет так и на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). «Для того, чтобы сделать процесс инвестирования максимально комфортным и удовлетворить запросы клиентов, “ВТБ Мои инвестиции” вернутся к практике выплаты таких доходов на банковские счета», — указывала пресс-служба в январе. Впоследствии ряд инвесторов обнаружили, что им не вернули право выбрать банковский счет для перевода выплат, поступающих на ИИС.