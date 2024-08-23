Банк России рекомендовал брокеру ВТБ устранить «сегрегацию» клиентов ИИС

В конце июля АВО обратилась в ЦБ с просьбой (документ есть у «РБК Инвестиций») провести проверку правомочности действий брокера, клиенты которого жаловались, что с 1 января 2024 года лишены возможности указать банковский счет для перечисления купонов и дивидендов, которые поступают на ИИС 1 и 2 типа. С запретом на вывод выплат на банковский счет столкнулись те инвесторы, которые до 31 декабря 2023 года, не пользовались этой возможностью. У тех же владельцев ИИС, которые ранее, до 31 декабря 2023 года, в своем приложении «ВТБ Мои инвестиции» выбрали для получения выплат по ценным бумагам именно банковский счет, все осталось по-прежнему.