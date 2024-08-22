Жидкое небо: почему сократился импорт вина из Европы

Между тем, по итогам I кв. 2024 года импорт вина из недружественных стран сократился на 10% к I кв. 2023 года. По данным ЦИФРРА, общий импорт вина из недружественных стран упал примерно на 8% за период с января по май 2024 года (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года), а с января по июнь 2024 года — не более чем на 10% (год к году).