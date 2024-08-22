Жидкое небо: почему сократился импорт вина из Европы

По данным Евростата, объем российского винного импорта составил в июне всего 6,3 тыс. т — наименьший показатель с 2010 года. Однако дефицита вина на полках магазинов РФ не наблюдается. За счет чего в России восполняют недостаток поставок — собственного производства или экспорта из других стран и как развивается виноделие — в материале «Известий».
Кардинальное снижение
Поставки вина из Европы сокращаются с каждым месяцем, следует из данных Евростата. В июне 2024 года падение составило 25% относительно майских объемов — всего 6,3 тыс. т. Франция поставила всего 12 т вина — это в 9 раз меньше, чем месяцем ранее. Литва экспортировала 474,5 т вина (меньше в 2,5 раза), Латвия — 636 т (сокращение в 2,1 раза), Португалия — 710 т, Чехия — 60 т (обе — меньше на 40%), Польша — 952 т (падение на 33%), Германия — 417 т (меньше на 20%).
Против мая в июне нарастили поставки Италия — до 2,6 тыс. т (+1%) и Испания — до 284 т (+12%).
Падение неизбежно
Снижение импорта вин из недружественных стран — это данность, солидарны большинство опрошенных экспертов.
Отчасти это объясняется законодательными инициативами. Так, в 2023 году Россия увеличила пошлины на вина до 20% и от $1,5 за литр. Это решение было продлено на весь 2024 год. И в августе правительство еще раз подняло пошлины — до 25% и от $2 за литр. На вина из Аргентины, Чили и ЮАР размер пошлины остался прежним.
В перспективе одного-двух лет следует ожидать существенных изменений в структуре винного портфеля в России. Не сразу — так как у российских импортеров накопились запасы, которые в рознице, возможно, вскоре будут распродаваться со скидками.
— Падение в июне — прямое следствие защитной политики государства в отношении винного рынка. С 1 мая текущего года втрое повышен акциз на винодельческую продукцию. При этом, эффективная ставка для российских производителей сохранена по тихим винам на уровне 1 рубля, — рассказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель проекта Wineretail Александр Ставцев.
В Федеральной саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов России» «Известиям» заявили, что приветствуют решения правительства РФ, направленные на поддержку российских производителей.
— Данные меры являются очередным шагом в правильном направлении, пусть и не в том размере, что предлагала АВВР, но общий конструктивный подход к комплексному управлению конкурентной ситуацией на рынке — налицо. Особенно хочется отметить не только рост непосредственно пошлины, но и повышение минимальной цены для ее расчета. Этот инструмент уже показал свою эффективность в защите бюджетного сегмента винодельческой продукции, где присутствие российских производителей на сегодняшний день максимальное, — сказал исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников.
Отдельные эксперты впрочем, считают, что снижение в июне не показательно. Так, с января по декабрь 2023 года импорт тихого виноградного вина из недружественных стран упал всего на 6% относительно уровня 2021 года.
Эту разницу директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с «Известиями» охарактеризовал как «абсолютно несущественную».
«Если даже и продажи вина недружественных стран в российской рознице немного упали (хотя подтверждения этому нет), то их в основном компенсировали бы вина из других стран: Грузии, Аргентины, Чили
и т. д.», — отметил эксперт.
Между тем, по итогам I кв. 2024 года импорт вина из недружественных стран сократился на 10% к I кв. 2023 года. По данным ЦИФРРА, общий импорт вина из недружественных стран упал примерно на 8% за период с января по май 2024 года (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года), а с января по июнь 2024 года — не более чем на 10% (год к году).
С 1 мая 2024 года в России повышена в 3 раза ставка акциза на вина. Если до этой даты акциз на вино составлял 34 рубля за литр, то после ставка выросла до 108 рублей за литр. Следующая индексация намечена на 1 января 2025 года — ставка повысится до 112 рублей. При этом, как отметил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, российские виноделы имеют возможность вернуть часть от уплаченного акциза при производстве вина из отечественного винограда.
Прогноз на июль-август
По мнению Вадима Дробиза, в связи с законодательными нововведениями в период с января по апрель 2024 года ввозилось продукции больше — с некоторым запасом. Таким образом, в июне 2024 года наступил закономерный спад в поставках. И уже в июле-августе 2024 года не исключен рост поставок.
— Текущая ситуация, с одной стороны, позволяет выровнять объемы импортных вин на рынке. А с другой — сократить поставки в связи с переходом небольшой части потребителей среднего класса на вина нейтральных и дружественных стран, а также частично на вина российского производства, — считает эксперт.
Александр Ставцев, напротив, прогнозирует дальнейшее падение поставок. По его словам, следующий обвал импорта будет в августе-сентябре на фоне повышения с 10 августа ставки ввозных пошлин на вина недружественных стран.
— Он, в том числе, затронет импорт из Италии, который до сих пор держался. Параллельно будет увеличиваться ввоз вина из ЮАР, Чили. Тестовые партии вина завозятся из Турции, Индии, Китая, Бразилии и других стран «винной экзотики», — подчеркнул он.
Своими силами
2023 год стал рекордным со времен СССР для России по сбору винограда. «В частности, аграрии Кубани собрали в минувшем году 280 тыс. т, что стало рекордом с 1986 года», — заявил «Известиям» доцент кафедры юридических и специальных дисциплин Президентской академии Геннадий Шевченко.
По его мнению, рост валового сбора будет продолжаться, так как наконец заработала запущенная более десяти лет назад стратегия развития виноградарства и виноделия на Кубани. «Входят в активное плодоношение заложенные в то время виноградники, заработали миллиардные инвестиции, вложенные в проект», — рассказал эксперт. Более популярны в России тихие вина — их доля в структуре производства составляет 67%, тогда как на игристые приходится 31%, по данным АКРА.
— Доля импорта в общем потреблении тихих вин в России остается традиционно высокой (в среднем около 45%). Однако по итогам 2024 года вследствие снижения импорта и роста внутреннего производства эта доля окажется несколько меньше — в районе 40%, — рассказал Тренин.
Эксперты выделяют несколько причин снижения импорта в долгосрочной перспективе.
Во-первых, снижение потребления алкоголя в России в принципе.
— Это долгосрочный тренд, связанный со старением населения, а также в связи с ростом популярности здорового образа жизни, особенно среди молодежи, — полагает заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, руководитель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Светлана Адашева.
Во-вторых, импортозамещение. Производство вин в России увеличивается высокими темпами — прирост измеряется двузначными цифрами ежегодно. Так, в первом полугодии 2024 года российские винодельни выпустили 15,7 млн дал тихого вина, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По итогам всего года производство может увеличиться до 33 млн дал. Производство игристых вин в 2024 году растет еще более быстрыми темпами и может составить 17 млн дал.
Отрасль развивается, а марочные вина Краснодарского края и Крыма всегда считались вполне достойными, указывает эксперт из НИУ ВШЭ.
Для российского виноделия сейчас открывается благоприятное окно возможностей — если удастся решить часть отраслевых проблем, говорит директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
— Во-первых, культура производства на винодельнях. Некоторые уже модернизированы, некоторые — в процессе. Отмечу, что модернизация винодельческих производств завязана на импортном сырье (саженцы винограда) и оборудовании: прессы для отжима, бутылки, пробки
И здесь приходят на выручку высокие технологии. В России есть удачные примеры передовых предприятий, которые используют достижения робототехники и искусственного интеллекта. На одной из российских виноделен есть даже вино, купаж которого сделан искусственным интеллектом.
Еще одна проблема, по мнению эксперта, это воспитание российского потребителя.
— Долгие годы российское вино не воспринималось как достойный конкурент для вин из Италии, Франции, Испании, даже Германии или Австрии. Сейчас мы видим, возможно, историческую трансформацию потребительских предпочтений и паттернов. Многие россияне увлекаются винным туризмом. Они получают положительные эмоции от дегустации качественных российских вин, возвращаются домой, начинают интересоваться темой, обращают внимание на винные рейтинги, — говорит Александр Чулок.
Отчасти это заслуга таких организаций, как Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР), а также винных экспертов, блогеров и школ сомелье. Таким образом, в России виноделы вынуждены форсировать процессы воспитания культуры винопития, на которые в Европе ушли десятилетия, для создания системы качества и традиций.
Наше — за рубеж?
Казалось бы, прирост производства должен положительно сказаться и на динамике экспорта.
В то же время вино — это не товар группы «коммодитиз», и выход на рынок вин осложнен. «Необходима продуманная маркетинговая стратегия при выходе на экспорт. Реклама в любом случае будет окупаться на протяжении нескольких лет, пока потребитель привыкнет к новой продукции», — утверждает Светлана Адашева.
Экспортные поставки из России возможны в сопредельные страны с низкими объемами собственного производства (к примеру, Казахстан). Также, по ее словам, ведется работа по проникновению на китайский рынок.
В то же время эксперты предлагают виноделам сосредоточиться на внутреннем рынке, который имеет потенциал для развития.