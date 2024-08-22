КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси: он уже почти вдвое выше исторического максимума 2023 года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
«В прошлом году добыли 544 тысячи тонн (сардины иваси — ред.), это рекорд с момента ее возвращения… Сейчас добыто уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года», — сказал Патрушев.
По его словам, сейчас рыбаки добывают сардину иваси круглый год: в российских водах, в зоне Японии, в открытом районе Тихого океана. При этом большая часть улова идет на внутренний рынок.
Вице-премьер отметил, что такую рыбу в СССР называли сельдью иваси: «Во времена, когда надо было кормить население, а привычная сельдь ушла от берегов Дальнего Востока, а иваси было в избытке».