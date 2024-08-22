Россияне вложили около ₽50 млрд в программу долгосрочных сбережений

С начала 2024 года и до 15 августа россияне заключили более 1 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму около ₽50 млрд. При этом в последние месяцы темпы заключения новых договоров об участии в ПДС удвоились, сообщила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Быстрый рост числа участников ПДС подтвердили в Минфине.
«На начало июня совокупно по всем НПФ было заключено полмиллиона договоров по программе долгосрочных сбережений, сейчас их количество превысило миллион. То есть налицо двукратное увеличение скорости вступления граждан в ПДС», — отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков, комментируя свежую статистику. Он напомнил, что в следующем году участники программы получат софинансирование от государства, что существенно увеличит сбережения граждан.
По словам Чебескова, Минфин сейчас активно работает над тем, чтобы сделать участие в ПДС привлекательным не только для граждан, но и для юридических лиц. «Возможность участия работодателей в формировании накоплений граждан предусмотрена законом. Наша задача — сделать так, чтобы бизнесу было выгодно и удобно ею пользоваться. Дополнительное софинансирование взносов работодателем привлечет в ПДС еще больше граждан. Сейчас работаем над этим вопросом», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с Банком России обеспечить объем вложений граждан на уровне не менее ₽250 млрд в 2024 году и активнее привлекать к софинансированию работодателей.
ПДС — это добровольный сберегательный инструмент с участием государства, который позволяет копить деньги на долгосрочные цели, а также создать финансовую подушку безопасности, в том числе на случай наступления особых жизненных ситуаций.
Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые в свою очередь обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений. Присоединиться к программе может любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет.
Операторы программы (НПФ) должны обеспечить безубыточность вложений для своих клиентов, отметила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. «Банк России со своей стороны контролирует финансовую устойчивость фондов и следит за их инвестиционной деятельностью. Даже в случае банкротства фонда государство возместит ₽2,8 млн плюс выплатит переведенные пенсионные накопления и полученное софинансирование», — напомнила представитель Банка России.
Большое влияние на вступление граждан в ПДС оказало увеличение срока государственного софинансирования с трех до десяти лет, считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. «Люди, которые зарабатывают до ₽80 тыс. в месяц и которым трудно формировать сбережения, смогут на протяжении большей части срока участия получать максимальную господдержку. Их взносы будут удваиваться государством, благодаря чему можно сформировать личный капитал с минимальными усилиями», — подчеркнул Беляков.
По его словам, программа также выгодна и более состоятельным людям: они тоже будут получать софинансирование, правда, в меньшем объеме, зато смогут вернуть больше средств благодаря оформлению налогового вычета.
Размер государственного софинансирования зависит от дохода и взносов участника программы, но составляет не более ₽36 тыс. в год. Например, при среднемесячном доходе ₽80 тыс. взносы удваиваются государством, ₽80−150 тыс. — господдержка составит 50%, от ₽150 тыс. — только 25%. Таким образом, каждый участник сможет получить от государства до ₽360 тыс. за десять лет (по ₽36 тыс. в год).
Также при взносах на общую сумму ₽400 тыс. участник сможет в зависимости от размера доходов заявить к возврату по итогам 2024 года от ₽52 тыс. до ₽60 тыс., выплаченных в качестве налогов, поясняет Банк России.
С 2025 года россияне смогут возвращать до ₽88 тыс. со взносов по программе долгосрочных сбережений в совокупности с ИИС-3 и НПО. Увеличение суммы, возвращаемой на руки, произойдет в связи с поправками в Налоговый кодекс, которым введена новая пятиступенчатая шкала НДФЛ.