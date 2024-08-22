Россияне вложили около ₽50 млрд в программу долгосрочных сбережений

По словам Чебескова, Минфин сейчас активно работает над тем, чтобы сделать участие в ПДС привлекательным не только для граждан, но и для юридических лиц. «Возможность участия работодателей в формировании накоплений граждан предусмотрена законом. Наша задача — сделать так, чтобы бизнесу было выгодно и удобно ею пользоваться. Дополнительное софинансирование взносов работодателем привлечет в ПДС еще больше граждан. Сейчас работаем над этим вопросом», — добавил он.