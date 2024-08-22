Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование

«Также в рамках штаба (газификации — ред.) внимательно следим за динамикой цен на газоиспользующее оборудование… По сравнению с прошлым годом цены растут не выше инфляции, примерно на 5%», — сказал он во время совещания с членами правительства РФ.
С начала года потребительские цены в стране выросли на 5,15%, свидетельствуют данные Росстата.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, дающая гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года — и на садовые товарищества.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию «Газпром газификация» в 72 субъектах России и на федеральной территории «Сириус», а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной.
«Газпром» в текущем году выделит 270,3 миллиарда рублей на газификацию и догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма — на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.