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Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Рост цен на газоиспользующее оборудование в России в этом году не выше инфляции, составляет около 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: © РИА Новости

«Также в рамках штаба (газификации — ред.) внимательно следим за динамикой цен на газоиспользующее оборудование… По сравнению с прошлым годом цены растут не выше инфляции, примерно на 5%», — сказал он во время совещания с членами правительства РФ.

С начала года потребительские цены в стране выросли на 5,15%, свидетельствуют данные Росстата.

Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, дающая гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года — и на садовые товарищества.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию «Газпром газификация» в 72 субъектах России и на федеральной территории «Сириус», а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной.

«Газпром» в текущем году выделит 270,3 миллиарда рублей на газификацию и догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма — на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.