Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование

Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, дающая гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года — и на садовые товарищества.