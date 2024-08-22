Индекс Мосбиржи, акции Novabev, отчетность МТС: дайджест инвестора

«Дальнейшее движение как фондового, так и долгового рынка будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке и его риторики на следующем заседании. Жесткая риторика и повышение ставки могут привести к продолжению падения рынков. В преддверии заседания ЦБ рынки традиционно демонстрируют настороженность на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики», — предупредил Ярослав Кабаков. По его словам, ближайший уровень поддержки для индекса Мосбиржи составляет 2700 пунктов.