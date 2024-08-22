Индекс Мосбиржи, акции Novabev, отчетность МТС: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 21 августа снизился на 0,01%, до 2768,14 пункта. Российский индикатор начал торговую сессию снижением, на минимуме опустившись до 2744,51 пункта, однако затем развернулся и к окончанию торгов сумел отыграть практически все потери. Таким образом, рынок отчасти повторил динамику предыдущего дня.
«С одной стороны, динамика последних двух сессий — это признак того, что рынок нащупал дно. С другой — накопленная за последние недели перепроданность должна была спровоцировать более сильный отскок. Но, как мы видим, притока покупателей пока не хватает», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Российский рынок в последние недели демонстрировал относительную слабость, что увеличивает вероятность формирования восходящей коррекции от достигнутых минимумов, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Однако эту коррекцию будет трудно реализовать, если цены на нефть продолжат падение, предупредил эксперт.
Котировки нефти Brent в среду впервые за две недели упали ниже $76 за баррель и на минимуме торговались на отметке $75,65 за баррель. По итогам торгов снижение составило 1,49%, до $76,05 за баррель.
Падению цен способствует ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на котировки оказали опасения снижения спроса на сырье со стороны Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире.
Ускорению отскока на российском рынке может способствовать улучшение одного из факторов — удорожание нефти или ослабление рубля, отметили в БКС. Дополнительным позитивом могут стать данные по инфляции, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Отчет Росстата за неделю с 13 по 19 августа, вышедший вечером в среду, показал замедление недельной инфляции с 0,05% до 0,04%. Темпы роста годовой инфляции снизились до 9,04%.
«Хотя оно [замедление] небольшое, все же многие опасались, что начавшееся в прошлом отчете ускорение роста потребительских цен продолжится. Это увеличивало вероятность повышения ключевой ставки уже в сентябре», — пишет Дмитрий Бабин.
Выход данных по инфляции оказал положительное влияние на динамику российского рынка акций. По итогам вечерней сессии индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, вырос на 0,26%, до 2775,49 пункта.
«Дальнейшее движение как фондового, так и долгового рынка будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке и его риторики на следующем заседании. Жесткая риторика и повышение ставки могут привести к продолжению падения рынков. В преддверии заседания ЦБ рынки традиционно демонстрируют настороженность на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики», — предупредил Ярослав Кабаков. По его словам, ближайший уровень поддержки для индекса Мосбиржи составляет 2700 пунктов.
Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций» в ближайшее время не ждет сильных движений индекса Мосбиржи, полагая, что он может колебаться в районе 2750−2800 пунктов. «Снижение цен на нефть и фактор высоких ставок частично компенсируются ростом курса доллара (позитивно для акций экспортеров)», — полагает эксперт.
Акции Novabev
В четверг, 22 августа, возобновятся торги акциями компании Novabev после приостановки, связанной с дополнительным выпуском бумаг. Последний раз инвесторы могли торговать бумагами компании 15 августа.
Еще в мае компания сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. 22 августа каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную.
Новые бумаги будут иметь другой ISIN (идентификационный номер) и отображаться отдельной позицией. Их будет нельзя продать в течение примерно 4,5 месяца. После этого дополнительные акции объединят с уже имеющимися акциями Novabev Group.
Накануне Мосбиржа предупредила о рисках высокой волатильности в акциях Novabev Group после возобновления торгов.
«Обращаем внимание инвесторов на потенциально высокую волатильность цен после возобновления торгов и проведенного корпоративного действия. Принимайте инвестиционные решения рационально», — отметила площадка в своем телеграм-канале.
Налоги
Начисление новых акций приведет к возникновению у инвесторов дохода в виде материальной выгоды, с которого должен быть исчислен и уплачен НДФЛ, предупредили в компании. Расчетная цена одной акции дополнительного выпуска может быть равна ₽210.
Инвестору придется заплатить НДФЛ 13−15% с дохода от материальной выгоды по каждой новой акции, исходя из расчетной цены ₽210, говорится в пояснении Novabev.
При дальнейшей продаже или погашении бумаг инвестор также будет обязан заплатить налог на инвестиционный доход — в случае роста цены акции к этому моменту. Однако акционеры имеют право из налоговой базы от их продажи вычесть ₽210.
Необходимо учитывать, что эти расчеты — мнение компании, а не налоговая рекомендация или консультация.
Отчетность МТС.
22 августа МТС опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
«Мы полагаем, что темпы роста выручки слегка замедлились относительно предыдущего отчетного периода, но остались на высоком уровне более 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — спрогнозировал аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин.
По мнению эксперта, способствовать этому могла положительная динамика всех основных сегментов бизнеса и особенно быстрорастущих направлений рекламы и финтеха.
Рентабельность, по оценке Артема Михайлина, оставалась под давлением в силу опережающего роста затрат и изменения структуры выручки. Прогноз «ВЕЛЕС Капитала» по рентабельности по скорректированной OIBDA — снижение на 4,3 п.п., до 38,9%.
В силу значительного роста финансовых расходов и разового негативного эффекта на уровне прочих неоперационных расходов чистая прибыль могла снизиться более чем на 55,9%, до ₽7,5 млрд, ожидает Артем Михайлин.
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» ожидают увидеть рост выручки МТС на 15%, до ₽168,9 млрд. Основными драйверами роста выручки, как и в прошлые кварталы, могли остаться новые направления бизнеса, отметили эксперты.
Прогнозы по направлениям:
- выручка от услуг связи — рост на 7%;
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- выручка от финтех-направления — рост на 42%;
- выручка от рекламы (Adtech) — рост на 65%;
- выручка от продаж телефонов и аксессуаров — рост на 25% (замедление роста связано с нормализацией базы сопоставления).
В «Моих Инвестициях» ожидают снижения чистой прибыли на 27%, до ₽12,2 млрд, в том числе на фоне роста процентных расходов.
«На наш взгляд, публикация финансовых результатов не окажет существенного влияния на динамику акций», — отметили эксперты.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,1, продать — по ₽88,34;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽90,35, продать — по ₽88,7.
Самые дешевые евро:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽99,8, продать — по ₽97,8;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98,63.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,13, продать — по ₽12,43;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,19, продать — по ₽12,3.
Корпоративные события.
МТС: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
«Ренессанс Страхование»: финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.
«СмартТехГруп (Кармани)»: операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.
Novabev: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Банк «Санкт-Петербург»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Другие важные события.
Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, август — 10:30 мск.
Германия: индекс деловой активности в промышленности, август — 10:30 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, август — 11:00 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, август — 11:00 мск.
Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 14:30 мск.
США: число первичных заявок на пособие по безработице — 15:30 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, август — 16:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit, август — 16:45 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2768,14 (-0,01%).
Индекс РТС: 951,1 (-1,09%).
S&P 500: 5620,85 (+0,42%).
Dow Jones Industrial Average: 40 890,49 (+0,14%).
NASDAQ Composite: 17 918,99 (+0,57%).