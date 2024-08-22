ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

При этом сделки продолжаются — на очереди судьба кредитных организаций с участием иностранного капитала. Среди них — Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Ситибанк. Сейчас, вероятно, они ищут покупателей, и подобные сделки тоже нужно согласовывать с антимонопольной службой, считает специалист.