ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Новое требование будет действовать для крупных игроков, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его установит правительство по согласованию с Центральным банком (ЦБ). Законопроект подготовила антимонопольная служба.
Сейчас сделку нужно одобрять, только если речь идет о приобретении крупных игроков (например, когда банк дороже 29 млрд рублей).
Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, подчеркнул независимый эксперт Андрей Бархота.
При этом сделки продолжаются — на очереди судьба кредитных организаций с участием иностранного капитала. Среди них — Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Ситибанк. Сейчас, вероятно, они ищут покупателей, и подобные сделки тоже нужно согласовывать с антимонопольной службой, считает специалист.
Предлагаемое изменение позволит предотвратить образование новых крупнейших финорганизаций, но не решит проблемы уже сформированных игроков, которые сегодня контролируют значительную часть рынка, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.