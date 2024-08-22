Еда обогнала гаджеты и одежду по объему покупок в интернете. Инфографика

При этом доли всех перечисленных категорий, кроме еды, сократились относительно показателей предыдущего года. Кроме того, если год назад на топ-5 товаров приходилось более 72% всех покупок в интернете, — сейчас около 66%, что связано с увеличением долей других более малых категорий, пояснили в АКИТ. Рост онлайн-продаж в первом полугодии отмечался во всех товарах, но наиболее заметный он в категориях: аптеки (+172%), товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%), подарки и цветы (+97%), ювелирные изделия и часы (89%), продукты питания (69%).