Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ хочет увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей

Ранее ЦБ предлагал увеличить его до 20 млн рублей.

Источник: Банк России

Банк России предлагает увеличить размер страхового покрытия по эскроу-счетам при покупке жилья с 10 млн рублей до 30 млн рублей, заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства.

«Счета эксроу оправдали себя в жилищном строительстве. Размер страхового покрытия таких счетов сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн. Мы обсудили это и с АСВ (Агентство по страхованию вкладов — FM.), и с Министерством финансов. В целом, они поддерживают идею. И если в целом все поддерживают, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений», — пояснила Эльвира Набиуллина.

В марте 2024 года глава ЦБ заявляла, что Банк России в ближайшее время планирует предоставить на обсуждение банкам и правительству проект об увеличении лимита страхового возмещения по ряду сберегательных инструментов. Она уточняла, что такая инициатива будет распространяться на рублевые безотзывные сберегательные сертификаты, на долгосрочные вклады, на счета «эскроу» с одновременным снижением ставок отчисления в фонд страхования вкладов. В феврале зампред ЦБ Ольга Полякова говорила, что регулятор готов обсуждать повышение суммы возмещения по счетам эскроу вдвое: с 10 млн до 20 млн рублей.

В конце августа директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов рассказал в интервью «Известиям», что ЦБ вместе с Минфином и АСВ рассматривает вариант повышения страхового лимита по эскроу-счетам при покупке жилья до 20 млн рублей. Frank Media направили запрос в Банк России.