ЦБ хочет увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер страхового покрытия по эскроу-счетам при покупке жилья с 10 млн рублей до 30 млн рублей, заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства.
«Счета эксроу оправдали себя в жилищном строительстве. Размер страхового покрытия таких счетов сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн. Мы обсудили это и с АСВ (Агентство по страхованию вкладов — FM.), и с Министерством финансов. В целом, они поддерживают идею. И если в целом все поддерживают, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений», — пояснила Эльвира Набиуллина.
В марте 2024 года глава ЦБ заявляла, что Банк России в ближайшее время планирует предоставить на обсуждение банкам и правительству проект об увеличении лимита страхового возмещения по ряду сберегательных инструментов. Она уточняла, что такая инициатива будет распространяться на рублевые безотзывные сберегательные сертификаты, на долгосрочные вклады, на счета «эскроу» с одновременным снижением ставок отчисления в фонд страхования вкладов. В феврале зампред ЦБ Ольга Полякова говорила, что регулятор готов обсуждать повышение суммы возмещения по счетам эскроу вдвое: с 10 млн до 20 млн рублей.
В конце августа директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов рассказал в интервью «Известиям», что ЦБ вместе с Минфином и АСВ рассматривает вариант повышения страхового лимита по эскроу-счетам при покупке жилья до 20 млн рублей. Frank Media направили запрос в Банк России.