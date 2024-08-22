ЦБ хочет увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей

«Счета эксроу оправдали себя в жилищном строительстве. Размер страхового покрытия таких счетов сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн. Мы обсудили это и с АСВ (Агентство по страхованию вкладов — FM.), и с Министерством финансов. В целом, они поддерживают идею. И если в целом все поддерживают, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений», — пояснила Эльвира Набиуллина.