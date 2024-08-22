Банкам грозят многомиллионные штрафы из-за нового закона

Он предполагает, что сумма, которую человек может перевести без открытия счета и по упрощенной идентификации повышается с 15 тыс. до 60 тыс. рублей. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, предыдущее пороговое значение было установлено в 2009 году. С тех пор среднемесячный платеж за коммуналку вырос в 3,3 раза в отдельных регионах России. И в целом ряде из них около 50% всех плательщиков за ЖКУ уже не попадают под лимит в 15 тыс. рублей.