Авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на топливо

О проблеме роста цен на авиатопливо сообщила S7 в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Перевозчик просит совместно с Минэнерго и Минтрансом провести анализ стоимости керосина в аэропортах РФ, а также мероприятия по снижению рисков дефицита. Иначе доля расходов на него у авиакомпаний превысит 30%, что отразится на цене билетов и создаст риски для сокращения объемов перевозок.