Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Снижение ставки по кредиту за комиссию может оправдать себя, только если ссуда будет погашаться по графику, уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Ипотеку при любых ставках целесообразно выгашивать досрочно — настолько быстро, насколько это позволяют доходы заемщика. Соответственно, снижение ставки по ипотечному кредиту за комиссию далеко не всегда себя оправдает и должно тщательно изучаться заемщиком с учетом его плановых темпов погашения кредита. Провести такое финансовое планирование самостоятельно может быть сложно. А банк-кредитор заемщику с этим, разумеется, не поможет — ему наиболее интересно максимизировать доходы с каждого клиента, в том числе в форме дополнительных комиссионных платежей», — поясняет аналитик.