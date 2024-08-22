Акции Novabev подешевели в 7 раз после допвыпуска и возобновления торгов

Торги акциями Novabev были приостановлены с 20 августа (15 августа был последний день, когда сделки с бумагами могли совершать частные инвесторы). Пауза была связана с размещением дополнительного выпуска акций. Еще в мае компания сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В Novabev Group утверждают, что размытия долей акционеров не произойдет, так как новые ценные бумаги были пропорционально распределены между ними, — на каждую ранее приобретенную акцию инвестор получил по семь новых.