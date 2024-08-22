Акции Novabev подешевели в 7 раз после допвыпуска и возобновления торгов

Акции производителя крепкого алкоголя Novabev Group (BELU) подешевели до ₽651, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 10:00 мск. Это в семь раз ниже (-86,09%) цены до приостановки торгов из-за дополнительной эмиссии (₽4680 за акцию).
На 10:04 мск акции торговались на уровне ₽1011 за бумагу.
По ценным бумагам Novabev Group с 10:10 до 10:40 мск проводится дискретный аукцион. «Произошло снижение на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня», — говорится в сообщении площадки.
Дискретный аукцион — это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут.
Торги акциями Novabev были приостановлены с 20 августа (15 августа был последний день, когда сделки с бумагами могли совершать частные инвесторы). Пауза была связана с размещением дополнительного выпуска акций. Еще в мае компания сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В Novabev Group утверждают, что размытия долей акционеров не произойдет, так как новые ценные бумаги были пропорционально распределены между ними, — на каждую ранее приобретенную акцию инвестор получил по семь новых.
Новые бумаги имеют другой ISIN (идентификационный номер) и отображаться отдельной позицией. Их будет нельзя продать в течение примерно 4,5 месяца. После этого дополнительные акции объединят с уже имеющимися акциями Novabev Group. То есть если у вас в портфеле есть акции Novabev Group, то ⅞ позиции по ним будет заморожено вплоть до конца декабря.
Начисление новых акций приведет к возникновению у инвесторов дохода в виде материальной выгоды, с которого должен быть исчислен и уплачен НДФЛ, следует из информации на сайте компании. Расчетная цена одной акции дополнительного выпуска может быть равна ₽210. Доход в виде материальной выгоды облагается НДФЛ по ставкам 13% или 15% (для налоговых резидентов РФ) и 30% (для налоговых нерезидентов РФ).
При дальнейшей продаже или погашении бумаг инвестор также будет обязан заплатить налог на инвестиционный доход в случае роста цены акции к этому моменту. Однако акционеры имеют право из налоговой базы от их продажи вычесть ₽210, разъясняет компания.
«Однако необходимо учитывать, что эти расчеты — мнение компании, но финальное решение остается на стороне ФНС», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».
По мнению старшего аналитика проекта Invest Heroes Светланы Дубровиной, акции компании выглядят привлекательно в долгосрочной перспективе. Основным драйвером роста эксперт называет сеть магазинов «Винлаб».
«Мы ожидаем, что данный сегмент продолжит расти двузначными темпами и поддерживать рост общих финансовых результатов. Также важно, что компания не только показывает рост бизнеса, но и платит интересные дивиденды», — отметила Светлана Дубровина.
По итогам прошлого года Novabev выплатила финальные дивиденды в размере ₽225 на акцию. Промежуточные дивиденды в 2023 году составили ₽320 на акцию по итогам первого полугодия и ₽135 на акцию по итогам третьего квартала.
Novabev Group производит водку и ликеро-водочные изделия и является одним из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России. Компания управляет пятью ликеро-водочными заводами, а также компанией «Спиртзавод Чугуновский» и винодельческим комплексом «Поместье Голубицкое». Ей принадлежит сеть розничных магазинов «Винлаб».
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 20% и достигла ₽116,9 млрд, валовая прибыль выросла на 13%, до ₽43,3 млрд. Показатель EBITDA вырос на 11% и составил ₽19,3 млрд. Чистая прибыль снизилась на 4%, до ₽8,1 млрд. При исключении единоразовых доходов и расходов в 2022 и 2023 годах, не связанных с обычной деятельностью, динамика чистой прибыли за 2023 год положительная, указали в компании.