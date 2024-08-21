«Займер» за II кв. хочет выплатить в качестве дивидендов 100% прибыли

Объем выдач МФК по итогам второго квартала 2024 года составил 13,9 млрд рублей, что на 2% больше, чем кварталом ранее и на 5% — чем по итогам аналогичного периода прошлого года. В апреле — июне процентные доходы компании составили 4,6 млрд рублей (+2%; −9%), чистая процентная маржа после создания резервов — 3,4 млрд рублей (+34%; −26%).