«Займер» за II кв. хочет выплатить в качестве дивидендов 100% прибыли

Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» во втором квартале составила 1,2 млрд рублей. При этом все 100% заработанной за квартал прибыли совет директоров МФК рекомендовал направить на дивидендные выплаты, следует из сообщения компании.
«В случае утверждения общим собранием акционеров, которое состоится 25 сентября 2024 года, выплаты составят 1,202 млрд рублей, или 12,02 рубля на одну акцию», — отмечается в релизе. Дивидендная отсечка — 6 октября.
Чистая прибыль «Займера» в первом квартале составила 459 млн рублей, всю ее компания также направила на выплату дивидендов акционерам.
В четвертом квартале 2023 года МФК получила 853 млн рублей чистой прибыли. Зато во втором квартале прошлого года этот показатель составил 2,2 млрд рублей. Всего же за год «Займер» заработала 6,1 млрд рублей.
Объем выдач МФК по итогам второго квартала 2024 года составил 13,9 млрд рублей, что на 2% больше, чем кварталом ранее и на 5% — чем по итогам аналогичного периода прошлого года. В апреле — июне процентные доходы компании составили 4,6 млрд рублей (+2%; −9%), чистая процентная маржа после создания резервов — 3,4 млрд рублей (+34%; −26%).
Общие административные расходы выросли за квартал на 2%, до 1,8 млрд рублей (это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года).
«Такие факторы, как последовательное снижение ЦБ макропруденциальных лимитов (ограничений на кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки), кратное повышение судебных пошлин, предложения Банка России по реформированию сектора МФО оказывают негативное влияние на прогнозы финансовых показателей компании», — приводятся в пресс релизе эмитента слова генерального директора компании Романа Макарова.
«Займер» провел IPO на Мосбирже в апреле 2024 года. Первичное публичное предложение акций компании прошло по нижней границе объявленного ценового диапазона — по 235 рублей за одну бумагу, что соответствовало капитализации микрофинансовой компании в 23,5 млрд рублей. Общий размер первичного размещения составил около 3,5 млрд рублей. В рамках IPO акции продавал единственный акционер компании — ее основатель Сергей Седов.