Выручка УК от доверительного управления выросла на 24% в первом полугодии

Выручка управляющих компаний (УК) от услуг доверительного управления (ДУ) в первом полугодии увеличилась на 24%, до 45,5 млрд рублей, подсчитал «Коммерсантъ» по данным отчетностей крупнейших по выручке 92 УК и групп.
При этом темпы роста были почти на треть ниже результата аналогичного периода 2023 года. Издание связало это с динамикой индекса Мосбиржи: в мае он превысил 3500 пунктов, однако затем упал до 3154 пунктов по итогам полугодия, что только на 1,8% выше показателя конца предыдущего года.
Лидерами рынка по темпам роста стали компании, существенная часть бизнеса которых приходится на частных инвесторов. Наибольшую выручку получили УК «Первая» (6,24 млрд рублей, на 34,6% больше, чем годом ранее), «Альфа-Капитал» (6,21 млрд рублей, +43,2%), «Райффайзен Капитал» (2,59 млрд рублей, +43,4%). За первое полугодие в розничные фонды (ОПИФ и БПИФ) было вложено свыше 122 млрд рублей, из которых 48,3 млрд получили фонды УК «Первая», 27,7 млрд рублей — УК «Альфа-Капитал». «Основной рост выручки пришелся на открытые паевые инвестиционные фонды, объем клиентских активов в которых практически удвоился за год», — отметил гендиректор УК ПСБ Владимир Сердюков.
При этом выручка большей части УК, управляющих средствами институционалов, увеличилась в диапазоне до 15% или сократилась в границах 20%. «Портфели НПФ состоят преимущественно из облигаций, а негативная конъюнктура рынка облигаций негативно сказалась на стоимости портфелей и на выручке от этого сегмента бизнеса», — объяснил гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.
Вместе с тем, УК нарастили затраты: административные в целом по рынку увеличились на 26,2%, до 5,1 млрд рублей, расходы на персонал выросли на 23,8%, до 14,3 млрд рублей. Гендиректор УК «Первой» Андрей Бершадский указал на сильный дефицит готовых программных решений в индустрии, из-за чего компании набирают новых IT-сотрудников. «В итоге на рынке есть конкуренция за специалистов», — считает Бершадский. Больше всего штат расширила УК «Альфа-Капитал», с 424 человек до 546 человек за год. По словам гендиректора компании Ирины Кривошеевой, компания усилила направление по работе с малым и средним бизнесом и вкладывалась во внутренние инновации, в частности, искусственный интеллект.
По подсчетам Frank Media, на 16 августа 2024 Банк России выдал 27 лицензий УК. Это уже стало максимальным годовым результатом с 2013 года, когда ЦБ только получил полномочия выдавать лицензии УК. Только пять новых управляющих в 2024 году зарегистрировали ПИФ, большая часть из которых — закрытые (ЗПИФ). В УК «Первой» связали рост числа управляющих с переездом семейных офисов (фэмили офис) в Россию и возвратом денег из «недружественных» юрисдикций состоятельными россиянами.