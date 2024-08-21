Выручка УК от доверительного управления выросла на 24% в первом полугодии

Вместе с тем, УК нарастили затраты: административные в целом по рынку увеличились на 26,2%, до 5,1 млрд рублей, расходы на персонал выросли на 23,8%, до 14,3 млрд рублей. Гендиректор УК «Первой» Андрей Бершадский указал на сильный дефицит готовых программных решений в индустрии, из-за чего компании набирают новых IT-сотрудников. «В итоге на рынке есть конкуренция за специалистов», — считает Бершадский. Больше всего штат расширила УК «Альфа-Капитал», с 424 человек до 546 человек за год. По словам гендиректора компании Ирины Кривошеевой, компания усилила направление по работе с малым и средним бизнесом и вкладывалась во внутренние инновации, в частности, искусственный интеллект.