Власти обсудят новые ограничения «кредитов за пять минут»

Позднее в зависимости от ПДН для банков стали применяться повышенные надбавки по беззалоговым кредитам, они не раз ужесточались. Например, с 1 июля 2024 года макронадбавки затрагивают ссуды почти с любым ПДН, если их полная стоимость (ПСК), то есть реальная итоговая ставка с учетом всех платежей, превышает 25% годовых. А с 1 сентября надбавки не касаются только потребкредитов с ПДН ниже 40% и ставками до 15%. При текущей ключевой ставке на уровне 18% кредитов с такой ПСК на рынке практически нет. Надбавка дает повышенный риск-вес при оценке актива (выданного кредита), ее применение требует от банка большего резервирования капитала по предоставленной ссуде.