В России решили проблему неточных измерений на предприятиях

«Например, при работе силового агрегата, который вырабатывает электричество, крутится турбина, которая, естественно, испытывает вибрацию. Нам важно понимать, не превосходит ли амплитуда колебательных процессов допустимых пределов и не сломается ли агрегат. Для измерения уровня вибрации на турбине всегда стоят специальные датчики для контроля. И если мы видим, что вибрация на каком-то участке не очень большая, но знаем, что этого не может быть, потому что турбина в этом месте трясется, то, значит, скорее всего, этот датчик не вполне исправен. Наш алгоритм учитывает все эти соображения в формальном математическом виде, находит ошибки и устраняет их», — рассказал он.