Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

«Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — рассказали в пресс-службе банка.
Там пояснили, что мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях — на них жертву просят перевести деньги. Сторонние карты для зачислений мошенники берут в аренду у простых пользователей (так называемых дропов), убеждая их, что это безопасно.
«Они (мошенники — ред.) убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна», — приводит пресс-служба слова начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина.
При этом он предупредил, что такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении. «Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», — добавил Ревякин.
Пресс-служба напомнила, что за прошлый год система дроп-мониторинга ВТБ позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.