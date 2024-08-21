Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года

Поставки этого европейского товара сокращаются уже третий месяц подряд. В июне они уменьшились еще на четверть по сравнению с маем — до 6,3 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с января 2010 года, когда в Россию ввезли лишь 5 тысяч тонн вина из ЕС.
Сильнее всего экспорт рухнул у Франции — в девять раз, до 12 тонн. Для Франции это минимальный уровень поставок с февраля 1996 года (тогда продажи составили лишь 10 тонн вина), при этом в марте 2022 года поставок вообще не было.
В 2,5 раза упали продажи Литвы — до 474,5 тонны, в 2,1 раза поставки уменьшила Латвия — до 636 тонн. Португалия и Чехия сократили экспорт примерно на 40% — до 710 и 60 тонн соответственно, Польша — на треть, до 952 тонн, а Германия — на 20%, до 417 тонн.
Единственными крупными поставщиками на российский рынок, нарастившими экспорт в июне, стали Италия, которая увеличила продажи в Россию на 1% — до 2,6 тысячи тонн, а также Испания, откуда было ввезено 284 тонны вина против 253 тонн месяцем ранее.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.