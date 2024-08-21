Рекорд по числу сделок на рынке недвижимости установлен в Петербурге

Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные консалтинговой компании IBC Real Estate, показатель оказался значительно выше среднегодовых значений последних 10 лет, не превышающих 41%.
Общий объем сделок с недвижимостью в городе с начала года составляет 48 млрд рублей. Остальные 36% от общего объема вложений пришлись на коммерческую недвижимость. Суммарная стоимость этих сделок оценивается в 17 млрд рублей.
Телеканал «78» уточняет, что в этом году в Петербурге не удалось продать ни одного крупного складского объекта. Причины — дефицит предложения и отсутствие качественных продуктов, доступных для продажи, несмотря на то что интерес к подобным активам в регионах России эксперты считают высоким.
По предварительным подсчетам, по итогам 2024 года общий объем вложений в недвижимость в России превысит 650 млрд рублей. На Петербург из этой суммы придется до 100 млрд рублей, уточняют «Ведомости». Однако дальнейшее повышение ключевой ставки может замедлить темпы заключения сделок на рынке недвижимости.
Ранее, 13 августа, аналитики «Домклик» в своем регулярном исследовании рынка недвижимости сообщили, что после завершения программы «Господдержки» и сужения круга заемщиков по «Семейной ипотеке» в июле доля льготной ипотеки в общем объеме жилищного кредитования снизилась по отношению к июню с 76 до 34%.