Рекорд по числу сделок на рынке недвижимости установлен в Петербурге

Телеканал «78» уточняет, что в этом году в Петербурге не удалось продать ни одного крупного складского объекта. Причины — дефицит предложения и отсутствие качественных продуктов, доступных для продажи, несмотря на то что интерес к подобным активам в регионах России эксперты считают высоким.