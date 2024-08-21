Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем

«Наши торговые отношения развиваются — развиваются успешно. Они растут, в том числе благодаря усилиям наших китайских друзей. То внимание, которое правительства двух стран с обеих сторон уделяют развитию торгово-экономических связей, дает свои результаты», — сказал российский лидер.
Ли Цян, в свою очередь, отметил, что под стратегическим руководством Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, только в этом году главы государств встречались уже дважды.
«Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики», — добавил китайский чиновник.
Он отметил рост ВВП России, подчеркнув, что Китай «как друг и сосед искренне радуется таким достижениям».
Как напомнил Путин, в этом году Москва и Пекин отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Он попросил передать Си Цзиньпину дружеский привет и самые лучшие пожелания и подчеркнул, что в октябре его ждут на саммите БРИКС в Казани.
Президент сообщил, что его проинформировали о результатах встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Ли Цяна, которая прошла ранее сегодня в Доме правительства. Путин отметил, что стороны обстоятельно обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином и подписали комплект двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.
Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.