Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем

Президент сообщил, что его проинформировали о результатах встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Ли Цяна, которая прошла ранее сегодня в Доме правительства. Путин отметил, что стороны обстоятельно обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином и подписали комплект двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.