Потребление алкоголя в Ирландии снизилось почти на треть с 2001 года

«Потребление алкоголя снизилось на 31% с пика в 2001 году, и эта тенденция продолжается из года в год с уменьшением на 1,5% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В целом, долгосрочное снижение потребления алкоголя за последние два десятилетия указывает на то, что взрослые ирландцы более умеренно наслаждаются пивом, вином и спиртными напитками. Мы не просто потребляем меньше алкоголя, мы потребляем его иначе, что очевидно по росту потребления продуктов с низким или нулевым содержанием алкоголя», — прокомментировал представитель DIGI.
В 2023 году на душу населения в Ирландии приходилось 9,96 литра алкоголя, в то время как в 2022-ом — 10,109 литра, то есть на 1,5% больше.
Пиво остается самым популярным напитком в стране, его доля в общем объеме потребления алкоголя составила 42,9% в 2023 году. Это небольшое снижение по сравнению с 2022 годом, тогда доля пива составляла 43,5%.
Вино заняло второе место по потреблению, составив 28,3% от общего потребления алкоголя. Эта доля за год выросла на 1,6%.
Другие спиртные напитки составляют 22,6% от общего потребления, сидр составил 6,2%.
Ирландия имеет третий по величине акцизный налог на спиртные напитки в Евросоюзе после Финляндии и Швеции. В 2024 году внутренние объемы продаж ирландских спиртных напитков снизились на 1,4%, но выросли на 8,4% по сравнению с 2019 годом.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что высокая конкуренция на мировом рынке и сложные экономические условия существенно усложнили положение ирландских производителей алкогольных напитков на международной арене. Экспорт ирландского виски в 2023 году снизился до €1,3 млрд, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом.