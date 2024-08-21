Потребление алкоголя в Ирландии снизилось почти на треть с 2001 года

«Потребление алкоголя снизилось на 31% с пика в 2001 году, и эта тенденция продолжается из года в год с уменьшением на 1,5% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В целом, долгосрочное снижение потребления алкоголя за последние два десятилетия указывает на то, что взрослые ирландцы более умеренно наслаждаются пивом, вином и спиртными напитками. Мы не просто потребляем меньше алкоголя, мы потребляем его иначе, что очевидно по росту потребления продуктов с низким или нулевым содержанием алкоголя», — прокомментировал представитель DIGI.