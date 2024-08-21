Отнять долги: доля выдачи ссуд закредитованным заемщикам снизилась вдвое

Доля ссуд, выданных закредитованным заемщикам, за год упала более чем в два раза, заявили «Известиям» в ЦБ. Во II квартале 2024 года лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов — годом ранее их было 26%. Тенденцию признают и участники рынка. Это улучшает качество портфеля в банках, но некоторые люди в итоге идут в МФО. Продолжит ли регулятор ужесточать условия выдачи ссуд — в материале «Известий».
Почему банки могут отказать в выдаче кредита
Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов. Хотя еще в прошлом году их было 26%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Снизилась и доля ссуд, которые оформляли заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50−80% — то есть отдающие более половины, но менее 80%, доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким клиентам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.
В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, а чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает свою политику, заявили в пресс-службе ЦБ.
С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты — то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. ЦБ ужесточал лимиты в 2023 и 2024 годах. Так, например, в III квартале 2024-го банки смогут выдавать не более 5% необеспеченных кредитов заемщикам, которые тратят более 80% доходов на погашение долгов. А также не более 20% таких ссуд клиентам с ПДН 50−80%.
Для снижения рисков ЦБ также вводит макропруденциальные надбавки — сейчас они действуют для отдельных видов ссуд. Они увеличивают нагрузку на капитал банка — чем выше это значение, тем больше запаса капитала требуется. Поэтому предоставление этих кредитов становится менее выгодным для самих игроков.
Так, с 1 июля регулятор повысил макронадбавки для ссуд с полной стоимостью кредита 25−40%, напомнили в пресс-службе ЦБ. Этот показатель учитывает процентную ставку и все дополнительные взносы, которые требуются от граждан при оформлении продукта, например, плату за страховку.
А с 1 сентября регулятор ввел макронадбанки почти по всем необеспеченным потребкредитам.
Как часто банки отказывают в кредите
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, рассказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». По их данным, в первом полугодии 2024-го одобрена лишь треть подобных заявок. Это показывает, что банки ужесточили свою политику кредитования и стали более избирательно подходить к оценке рисков, добавили в «Сравни».
По необеспеченным потребкредитам уровень одобрения в январе-июне действительно ощутимо снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердили в пресс-службе ВТБ. Там пояснили: это связано с последовательным ужесточением регулирования ЦБ. Эти меры вынуждают банки отказывать большему числу заемщиков.
Влияет также продолжительное повышение ключевой, отметили в пресс-службе финорганизации. При том что обычно спрос на кредиты по высоким ставкам возникает у клиентов с плохим риск-профилем.
В целом из-за политики регулятора и увеличения ключевой, кредитование может начать замедляться, рассказали в пресс-службе крымского РНКБ. В том числе повысится доля отказов.
Особенно остро вопрос о соблюдении макропруденциальных лимитов у банков стоит ближе к концу квартала, рассказал старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому уровень отказов в марте и особенно в июне достиг локального максимума.
Некоторые банки пытаются управлять ПДН, например, через увеличение сроков кредитования — однако и этот маневр ограничен, сообщил Иван Уклеин.
Скорее всего, доля отказов в выдаче кредитов продолжит расти в этом году, хотя и не столь высокими темпами, как в первом полугодии, ожидают в «Сравни». Дело в том, что банки будут адаптироваться к новым ограничениям, а также действовать более осторожно из-за неопределенности на рынке.
С начала июля до конца года уровень одобрений в выдаче ссуд может сократиться еще на 7−9%, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
Станет ли к концу 2024 года сложнее получить кредит
С точки зрения рисков финансовой стабильности нынешних мер ЦБ более чем достаточно, считает заместитель начальника департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Елена Самохина. Она объяснила: рост дефолтности возможен при высокой безработице, а этого в обозримой перспективе не ожидается.
Пока значительного увеличения просрочки не происходит, согласился Михаил Полухин из АКРА. Однако на фоне роста закредитованности и высокой инфляции ситуация может ухудшиться, и проблемных ссуд станет больше, пояснил эксперт.
По его словам, скажется и повышение ставок по кредитам, потому что россиянам будет сложнее реструктуризировать задолженность. Он не исключил, что ЦБ будет дополнительно ужесточат макропруденциальные меры.
Риски действительно растут при высоких ставках кредитования, согласилась Елена Самохина из АБР. Однако важно учитывать и динамку номинальных доходов населения, а они устойчиво повышаются.
В «Сравни» также допустили дальнейшее ужесточение мер регулятора. ЦБ может, например, ввести новые лимиты на выдачу ссуд в зависимости от уровня ПДН. Или же сократить максимальный срок кредитования. Однако это может ограничить доступ к кредитам для определенной части населения, отметили в финансовом маркетплейсе.
Хотя в банках качество портфеля улучшается, часть «отказников» переходят в МФО, писали ранее «Известия». Из-за этого в первом полугодии 2024-го в России в полтора раза подскочила сумма запрашиваемых в МФО займов.
При этом ставки в микрофинансовых организациях, как правило, гораздо выше, чем в банках. Полная стоимость кредита (с учетом процентов, страховок и других дополнительных трат) в банке сейчас составляет в среднем 40% годовых. Тогда как МФО обычно начисляют проценты ежедневно, но они не могут быть выше 0,8% в день и 292% в год.
Но и эту сферу планируется реформировать. В августе Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором, в частности, предложил ограничить число одновременно действующих займов «до зарплаты» одним — чтобы клиент не мог взять следующий до полного погашения предыдущего. ЦБ также хочет ввести период охлаждения между оформлением таких займов — не менее трех дней.