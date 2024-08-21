Отнять долги: доля выдачи ссуд закредитованным заемщикам снизилась вдвое

Доля ссуд, выданных закредитованным заемщикам, за год упала более чем в два раза, заявили «Известиям» в ЦБ. Во II квартале 2024 года лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов — годом ранее их было 26%. Тенденцию признают и участники рынка. Это улучшает качество портфеля в банках, но некоторые люди в итоге идут в МФО. Продолжит ли регулятор ужесточать условия выдачи ссуд — в материале «Известий».