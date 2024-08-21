Новый резидент ОЭЗ «Дубна» инвестирует 850 млн рублей в производство косметических средств

Отмечается, что в рамках реализации инвестпроекта компания планирует построить комплекс общей площадью 7 тыс. кв. м. На территории предприятия будет осуществляться разработка и производство косметических средств. В частности, компания «Эстилаб про» будет создавать продукты по уходу за кожей лица и тела. Также в ближайшие планы инвестора входит расширение ассортимента и выпуск средств по уходу за волосами и кожей головы.