Новый резидент ОЭЗ «Дубна» инвестирует 850 млн рублей в производство косметических средств

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания «Эстилаб про» пополнила число резидентов подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», где запустит производство косметических средств. Соответствующее соглашение подписали представители компании, ОЭЗ «Дубна» и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Новый резидент ОЭЗ “Дубна” — компания “Эстилаб про” — построит на территории особой экономической зоны лабораторно-производственный комплекс по разработке и выпуску косметических средств. Инвестиции в проект составят 850 млн рублей. Плановый срок запуска нового предприятия — 2026 год. В рамках создания производства будет создано почти 100 новых рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.
Отмечается, что в рамках реализации инвестпроекта компания планирует построить комплекс общей площадью 7 тыс. кв. м. На территории предприятия будет осуществляться разработка и производство косметических средств. В частности, компания «Эстилаб про» будет создавать продукты по уходу за кожей лица и тела. Также в ближайшие планы инвестора входит расширение ассортимента и выпуск средств по уходу за волосами и кожей головы.
«Деятельность “Эстилаб про” будет направлена на импортозамещение. При этом планируемая к разработке и производству продукция ничем не уступает по качеству иностранным аналогам», — добавили в подмосковном министерстве.