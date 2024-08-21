Microsoft закроет доступ к облачным подпискам для российских компаний

«20 августа 2024 года мы как партнер получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 02 сентября 2024 года. Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации. Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP)», — говорится в сообщении.