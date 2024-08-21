Microsoft закроет доступ к облачным подпискам для российских компаний

«20 августа 2024 года мы как партнер получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 02 сентября 2024 года. Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации. Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP)», — говорится в сообщении.
«Софтлайн» также заявил, что направит письменный запрос в Microsoft, чтобы получить разъяснения по ряду вопросов, в частности, про точный перечень продуктов, подлежащих ограничению; сроки доступности данных, хранящихся в облаке; какими документами и по каким каналам связи подтвердить принадлежность к MNC. Компания также рекомендует сохранить данные из облака Microsoft.
В марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, ограничивающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.
В мае вице-президент «Софтлайн» Андрей Благоразумов сообщал РИА Новости, что Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.