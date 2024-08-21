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Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ).

Источник: Freepik

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Его слова приводит «Парламентская газета». Законопроектом предлагается дать право на получение выплаты россиянам, которые проживают в стране на постоянной основе при условии, если их брак не прекращался. Также сообщается, что кабмин не поддержал проект, в частности, указав, на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат.

«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», — сообщила Останина.

Она также отметила, что положительно относится к идее данного проекта, потому что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак. А в год семьи, по ее словам, законопроект своевременный и требует особого внимания со стороны государственной власти.

«К позиции правительства, естественно, отношусь отрицательно. В отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, но не во всем государстве. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере», — уточнила депутат.

Останина также отметила, что указание доходной части для реализации инициатив проекта — это задача правительства. А задача депутатов, по ее мнению, защищать своих избирателей и отражать интересы населения, а сейчас нет ничего более важного, чем сохранение института семьи.