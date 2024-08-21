Индекс Мосбиржи, цены на золото, курс рубля, отчетность ЦИАН: дайджест

Цены на драгоценный металл стремятся к уровню $2600 за унцию и в целом чувствуют себя уверенно, сохраняя потенциал роста на ближайшие недели как минимум к отметке $2700 за унцию, что подразумевает потенциал повышения более 5% от текущих уровней, рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Золото подтверждает статус защитного актива, благоприятно влияя в том числе на акции золотодобытчиков. При этом можно ожидать смены основного восходящего тренда по драгоценному металлу в случае изменения геополитических или экономических факторов, предупредила эксперт.