Индекс Мосбиржи, цены на золото, курс рубля, отчетность ЦИАН: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 20 августа снизился на 0,26%, до 2768,42 пункта. В течение дня российский рынок пытался развить отскок вверх, поднявшись до отметки 2799,85 пункта, однако удержаться не смог и ближе к окончанию основной сессии спикировал вниз, повторяя динамику цен на нефть.
Причин для резкого улучшения настроений инвесторов пока недостаточно, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. «Высокие рублевые ставки остаются ключевым поводом для снижения акций. Также негативно сказывается падение цен на нефть и фактор геополитики», — обрисовал ситуацию аналитик.
«Снижение цен на нефть продолжает создавать негативный фон, а относительно позитивные корпоративные отчеты пока не способны развернуть рынок», — прокомментировал торги аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что высока вероятность «снижения индекса Мосбиржи под отметку 2600 пунктов с возможным “ударом” в 2500».
Курс рубля
Российская валюта сделала попытку укрепиться по отношению к юаню в начале торгов вторника, однако не удержалась и быстро сдала позиции. По итогам дня юань в паре с рублем на Мосбирже закрылся ростом на 0,71%, до ₽12,1865. На пике китайская валюта торговалась на уровне ₽12,1885 — максимуме с 21 июня текущего года.
Таким образом, приближение пика налоговых платежей (28 августа) пока не ощущается в динамике рубля, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Скорее всего, увеличение покупок валюты происходит со стороны импорта благодаря его постепенному восстановлению», — предположил эксперт.
Он также полагает, что с приближением окончания лицензии Минфина США на завершение операций с Мосбиржей, которое связано с введенными против нее санкциями, все больше нерезидентов выводят с торговой площадки средства, в том числе конвертируя их в инвалюту.
То, что рынок игнорирует фактор налогового периода, происходит крайне редко, обращает внимание старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его словам, это происходит из-за того, что спрос на иностранную валюту остается значительно выше ее предложения. «На фоне такого дисбаланса остальные драйверы уходят на второй план», — прокомментировал ситуацию эксперт.
«Слабая динамика рубля обусловлена геополитическими и санкционными факторами», — полагает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Также эксперт не исключает, что постепенно начинает восстанавливаться импорт и снижаться экспорт, о чем говорят предварительные данные по платежному балансу.
Цены на золото
Биржевая стоимость золота достигла очередного рекорда и впервые в истории превысила отметку $2550 за унцию на торгах во вторник, 20 августа. На максимуме цена драгоценного металла поднималась до $2557,9 за унцию. В результате рост с начала года превысил 22%.
Cпрос на золото как на защитный актив повысился из-за растущих геополитических рисков, включая напряженность на Ближнем Востоке. Повышению цен способствовали ожидания инвесторов скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, а также крупные закупки металла центральными банками. Также наблюдалась активная покупка физических слитков на внебиржевом рынке, особенно в Азии, сообщил Bloomberg.
Цены на драгоценный металл стремятся к уровню $2600 за унцию и в целом чувствуют себя уверенно, сохраняя потенциал роста на ближайшие недели как минимум к отметке $2700 за унцию, что подразумевает потенциал повышения более 5% от текущих уровней, рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Золото подтверждает статус защитного актива, благоприятно влияя в том числе на акции золотодобытчиков. При этом можно ожидать смены основного восходящего тренда по драгоценному металлу в случае изменения геополитических или экономических факторов, предупредила эксперт.
Цены на золото продолжат расти в первой половине 2025 года из-за дальнейшего снижения процентной ставки ФРС, уровня инфляции в США, который остается выше целевого показателя, и более слабого доллара, считает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич. При этом в банке не ожидают, что золото будет демонстрировать дальнейший рост в ближайшее время.
Уэйн Гордон из UBS Global Wealth Management также настроен оптимистично относительно перспектив драгоценного металла. Он прогнозирует, что примерно к середине следующего года цены достигнут $2700 за унцию.
Отчетность ЦИАНа
ЦИАН представит 21 августа результаты за второй квартал 2024 года.
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» полагают, что в отчетном периоде на показатели компании влияли более медленные темпы привлечения клиентов из-за снижения доступности ипотеки и сокращения льготных программ, а также заметное сокращение базы объявлений об аренде и продаже вторичной недвижимости.
С другой стороны, нивелировать эффект от приведенных выше факторов позволили повышение тарифов и увеличение рекламы на платформе, считают аналитики.
В итоге эксперты прогнозируют рост выручки ЦИАНа на 22%, до ₽3,3 млрд.
Кроме того, в «Моих Инвестициях» ожидают роста скорректированной EBITDA на 49% — благодаря снижению затрат, и снижения чистой прибыли на 5% — во многом из-за негативного эффекта от курсовых разниц.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89,6, продать — по ₽89;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽89,91, продать — по ₽88,75.
Самые дешевые евро:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽98,9, продать — по ₽98;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽99,3, продать — по ₽98.
Самые дешевые юани:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,75;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽11,9.
Корпоративные события.
«Займер»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
ЦИАН: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
«Инарктика»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Target: до открытия рынка, EPS — $2,2, выручка — $25,22 млрд.
Macy’s: до открытия рынка, EPS — $0,29, выручка — $5,06 млрд.
Zoom Video Communications: после закрытия рынка, EPS — $1,21, выручка — $1,15 млрд.
Другие важные события.
Визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Россию.
Аукционы по продаже ОФЗ-29025 и ОФЗ-26245.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 13 по 19 августа.
Россия: индекс цен производителей, июль — 19:00 мск.
США: запасы нефти по данным управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск.
США: Публикация протоколов заседания ФРС — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2768,42 (-0,26%).
Индекс РТС: 961,6 (-1,53%).
S&P 500: 5597,12 (-0,2%).
Dow Jones Industrial Average: 40 834,97 (-0,15%).
NASDAQ Composite: 17 816,94 (-0,33%).