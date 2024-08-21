Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда.