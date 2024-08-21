Эксперт напомнила, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

«Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей», — сказала Подольская.
По словам эксперта, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция, отмечает она, находится около двухзначных отметок.
«Другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем рост тарифов на ЖКУ в 2024 году составит 9,8%, что также выше уровня индексации пенсий (предельные индексы для каждого региона установлены индивидуально)», — уточнила Подольская.
Она отметила, что пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства — динамика роста цен по ним, по ее данным, составила 3,3% за пять месяцев года. Однако стоимость остальных лекарственных препаратов по итогам года, полагает она, может вырасти более существенно. Эксперт связывает это со значительным удорожанием стоимости фармацевтических субстанций, а также с увеличением логистических расходов и затрат на оплату труда.
Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5−7%.