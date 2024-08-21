Бросить вывоз: число незаконных перемещений валюты пошло на убыль

Незаконных перемещений валюты через границу России стало меньше. В первом полугодии ФТС выявила 5,4 тыс. таких нарушений — показатель снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, выяснили «Известия». Такая динамика фиксируется впервые с 2020-го. При этом общая сумма нарушений за год почти не изменилась — около 1 млрд. Желающих вывезти деньги за границу всё меньше, кроме того, люди лучше осведомлены об ограничениях, пояснили эксперты. Но граждане стали использовать альтернативные каналы перечисления средств, в том числе — криптовалюту. Что нужно помнить, пересекая границу с наличкой, — в материале «Известий».
Какие ограничения на вывоз наличной валюты действуют в России
В первом полугодии 2024-го выявлено 5,4 тыс. случаев, когда граждане незаконно вывозили наличные за границу и ввозили их в страну, заявили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Их число пошло на убыль впервые с пандемийного 2020-го, когда из-за закрытых границ было зафиксировано наименьшее количество таких нарушений. При этом пик отмечался в январе — июне прошлого года — 5,9 тыс. случаев.
Несмотря на снижение количества нарушений, объем незаконно перевозимых сумм держится примерно на одном уровне c 2022 года в рублевом эквиваленте — около 900 млн. По данным ФТС, основная перемещаемая валюта — доллары и евро.
За первое полугодие 2022-го пытались незаконно перевезти 979 млн рублей (порядка $11,7 тыс. по среднему курсу за тот период), за шесть месяцев 2023-го — 911 млн рублей ($11,8 тыс.), за тот же период 2024-го — 922 млн рублей ($10 тыс.).
Из всей суммы в этом году львиная доля (675 млн) приходится на вывоз валюты из России, оставшиеся — на ввоз в страну. Процент «экспорта» и «импорта» за год остался без изменений.
Со 2 марта 2022 года по указу президента действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. Перевозить средства в рублях выше указанной суммы разрешено. Однако, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, при единовременном вывозе денег, превышающих эквивалент $10 тыс. по действующему курсу, необходимо оформить декларацию, а при более $100 тыс. — подтвердить происхождение средств.
По фактам незаконного перемещения наличной валюты и денежных инструментов (например, векселей) по ст. 200.1 УК начато 41 уголовное дело, из которых 25 относятся к попыткам вывоза, уточнили в ФТС. Годом ранее их количество равнялось 39, включая 24 случая «экспорта», сообщили в службе.
За недекларирование либо недостоверное указание гражданами перевозимых денег и фининструментов (ст. 16.4 КоАП РФ) в I квартале этого года возбуждено 5,4 тыс. административных дел, из них 4,5 тыс. кейсов относится к случаям вывоза (год назад — 5,8 тыс. и 5,07 тыс. соответственно). Из общего числа административных дел более половины — 3,2 тыс. — пришлись на нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., сообщили в ФТС.
Справка «Известий»
В уголовных делах по ст. 200.1 УК в зависимости от тяжести преступления предусматривается штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет, напомнили юристы. Тогда как при административных нарушениях по ст. 16.4 КоАП — штраф от ½ до двукратной суммы не указанных средств либо их конфискация.
Чаще всего деньги «экспортировали» в Турцию, ОАЭ, Германию, Узбекистан, Азербайджан, Израиль, Италию и Таджикистан, рассказали в таможенной службе. Ввозили средства в основном из этих же государств — в топ вошли Германия, Турция, ОАЭ, США и Азербайджан.
Как переводить деньги за границу
Динамика незаконного вывоза денег легко объясняется: в 2022 году был всплеск, связанный с санкциями и ограничениями на переводы, что повлияло на вывоз валюты именно в твердом виде, пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, сейчас, спустя почти два года, поток уменьшился.
Все, кто хотел вывезти денежные средства в связи с ограничениями, сделали это еще в 2022-м, полагает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Кроме того, повышается уровень финансовой грамотности: люди, которые однажды по незнанию нарушили закон, в следующий раз могут задекларировать крупную сумму, добавили эксперты. Да и высокие ставки в российских банках при прочих равных мотивируют россиян держать средства в безналичном виде на счетах.
Тем не менее эти данные не говорят о том, что уменьшился незаконный отток валюты из страны, сказала Полина Гусятникова. Люди используют и другие способы, помимо наличных. Один из них — криптовалюты, которые нельзя проконтролировать и отследить. После событий 2022-го многие из тех, кто не пользовался криптокошельками, начали это делать, если так или иначе возникала необходимость перевода денег за границу. На сегодня это, пожалуй, один из самых распространенных способов, чтобы перевозить суммы, превышающие $10 тыс., считает юрист.
— Согласно действующим требованиям, вывозить из России в валюте можно сумму, не превышающую $10 тыс. за один раз на одного человека. Допустим, если выезжают три члена семьи, то они могут взять с собой в совокупности $30 тыс. Если это не доллары, а любая другая валюта, то сумма пересчитывается в доллары, и она не должна превышать вышеуказанный лимит, — напомнила Полина Гусятников.
Эксперт добавила: на ввоз ограничений нет. В Россию можно «импортировать» любые суммы наличной валюты: если это меньше $10 тыс. (или эквивалент в другой валюте) на человека, то декларировать их не нужно, если больше, то необходимо заполнить бланк.