Бросить вывоз: число незаконных перемещений валюты пошло на убыль

Тем не менее эти данные не говорят о том, что уменьшился незаконный отток валюты из страны, сказала Полина Гусятникова. Люди используют и другие способы, помимо наличных. Один из них — криптовалюты, которые нельзя проконтролировать и отследить. После событий 2022-го многие из тех, кто не пользовался криптокошельками, начали это делать, если так или иначе возникала необходимость перевода денег за границу. На сегодня это, пожалуй, один из самых распространенных способов, чтобы перевозить суммы, превышающие $10 тыс., считает юрист.