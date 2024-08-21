«Авито» и Ozon объявили о сервисах для помощи жителям Курской области

Пользователи «Авито» смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома — для этого создан новый фильтр в разделе аренды «могу предоставить жилье бесплатно». Кроме того, сервис поможет переселенцам найти временную работу, для этого запустят фильтр «работа с проживанием». Также «Авито» поддержит работодателей Курской области, которые ищут персонал социальной сферы.