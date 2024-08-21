Американская Capital Group сократила долю в Мосбирже с 5,01% до 0,06%

Инвестиционная компания Capital Group впервые довела свою долю в Мосбирже выше границы в 5% в октябре 2017 года. Тогда ИК получила контроль над пакетом через пять дочерних компаний, занимающихся доверительным управлением (ДУ). В сентябре 2017 года у компании было 3,3% акций торговой площадки, а на 30 июня того же года — их не было вовсе.