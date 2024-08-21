Акции «Займера» подорожали на 8% на новостях о рекомендованных дивидендах

Совет директоров «Займера» (ZAYM) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽12,02 на одну акцию. Общий объем выплат составит ₽1,202 млрд, или 100% чистой прибыли компании по итогам второго квартала 2024 года. По цене закрытия торгов 20 августа такая выплата дает доходность 7,16%.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании, которое состоится 25 сентября 2024 года. Дата составления реестра акционеров для выплаты дивидендов — 6 октября. Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 октября.
Акции финтех-платформы «Займер» отреагировали на новости ростом. В начале торгов Московской биржи бумаги подорожали на 8,28%, до ₽181,7 за бумагу. По состоянию на 10:42 мск рост бумаг замедлился до 5,3%, а цена опустилась до ₽176,7 за акцию.
Микрофинансовая компания «Займер» также представила финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года:
- чистая прибыль компании выросла в 2,6 раза по сравнению с первым кварталом, но сократилась на 46,4% в годовом сопоставлении, составив ₽1,2 млрд;
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- объем выдач вырос на 5% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, до ₽13,86 млрд;
- объем выдач новым клиентам увеличился на 31%, до ₽1,23 млрд;
- процентные доходы снизились на 2%, до ₽4,56 млрд;
- общие административные расходы выросли на 15%, до ₽1,83 млрд;
- чистый портфель займов (кредиты клиентам) снизился на 6%, до ₽12,69 млрд.
В феврале 2024 года совет директоров принял дивидендную политику, согласно которой рекомендуемый коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО, ожидаемая частота выплат — не реже одного раза в год.
«Займер» — финтех-платформа, предоставляющая клиентам займы до зарплаты (Payday Loan, PDL) сроком до 30 дней и объемом до ₽30 тыс. и потребительские займы (Installment Loan) сроком на три — шесть месяцев и объемом до ₽100 тыс. C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году общий объем выдач «Займера» превысил ₽212 млрд. База зарегистрированных клиентов компании включает более 18,5 млн человек.