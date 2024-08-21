Акции «Займера» подорожали на 8% на новостях о рекомендованных дивидендах

«Займер» — финтех-платформа, предоставляющая клиентам займы до зарплаты (Payday Loan, PDL) сроком до 30 дней и объемом до ₽30 тыс. и потребительские займы (Installment Loan) сроком на три — шесть месяцев и объемом до ₽100 тыс. C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году общий объем выдач «Займера» превысил ₽212 млрд. База зарегистрированных клиентов компании включает более 18,5 млн человек.